初代『チャーリーズ・エンジェル』ジャクリーン・スミス80歳、美しさを保つ秘訣を明かす
1976年から1981年にかけてアメリカABCで放送されたドラマ『チャーリーズ・エンジェル』で、エンジェルの一人、ケリー・ギャレットを演じたジャクリーン・スミス。80歳になっても変わらぬ美貌を誇る彼女が、その秘訣を明かした。
【写真】80歳のジャクリーン・スミス、変わらぬ美しさを披露 初代エンジェル、ケイト・ジャクソンの姿も
先日ニューヨークにて、大ヒットクライムドラマの文化的遺産を称えるPaley Honors Spring Galaが開催され、『チャーリーズ・エンジェル』の放送スタートから50年を記念して、オリジナルキャストに名誉賞が贈られた。
初代エンジェルの一人であるケイト・ジャクソンと一緒にレッドカーペットに来場したジャクリーンに、Fox News Digitalが美の秘訣を尋ねたところ、「健康的な生活と、愛されること」とシンプルにコメント。そして、「私には、広い世界でも一番の家族がいます。すばらしい夫に、美しい子どもたち、3人の孫がいる。これ以上に幸せなことはありません。私にとって、愛と家族が全てです」と語った。
オリジナルのエンジェル3人のうち、唯一全5シーズンに出演した彼女は、3度の離婚を経て、1997年に外科医のブラッド・アレンと結婚。以来幸せな家庭生活を送っているようだ。
『チャーリーズ・エンジェル』は1976年に放送が始まると、瞬く間に大ヒットシリーズとなり、ジャクリーンとケイト、ファラ・フォーセットは世界的スターに。3人がポップカルチャーに与えた影響は絶大だが、ジャクリーンは「最初は自覚がなかった」とコメント。「でも、女性の魅力や、異なる形で女性たちに目を向ける道筋をつけたと思う。女性の新たな役どころを切り開いたのではないかしら」と語っている。
なお、ジャクリーンは、この日の様子をインスタグラムで公開。「ニューヨークのPaley Honors Spring Galaの会場からこんにちは！ ペイリーセンターの友人たちと再びお祝いできてうれしいです。『チャーリーズ・エンジェル』ファミリーを代表してガラに出席し、賞を受けとることができてケイトと私はとても幸運です。シリーズ開始50年のお祝いはまだまだ続きます。このすばらしいレガシーの一部になれたこと、そしてこれからもそうあり続けられることに、感謝の気持ちでいっぱいです」と綴った。
ファンからは、「本当のエンジェルみたい！ 大勢の人生をさまざまな形で変えた番組をありがとう！ チャーリーズ・エンジェルは私にとって、いつまでも安心できる場所で、これからもずっとそう。50周年おめでとう！」「ケイトと今も仲が良いことがうれしい！ 2人とも美しい！」といった祝福の声が寄せられている。
引用：「ジャクリーン・スミス」Instagram（＠realjaclynsmith）
【写真】80歳のジャクリーン・スミス、変わらぬ美しさを披露 初代エンジェル、ケイト・ジャクソンの姿も
先日ニューヨークにて、大ヒットクライムドラマの文化的遺産を称えるPaley Honors Spring Galaが開催され、『チャーリーズ・エンジェル』の放送スタートから50年を記念して、オリジナルキャストに名誉賞が贈られた。
オリジナルのエンジェル3人のうち、唯一全5シーズンに出演した彼女は、3度の離婚を経て、1997年に外科医のブラッド・アレンと結婚。以来幸せな家庭生活を送っているようだ。
『チャーリーズ・エンジェル』は1976年に放送が始まると、瞬く間に大ヒットシリーズとなり、ジャクリーンとケイト、ファラ・フォーセットは世界的スターに。3人がポップカルチャーに与えた影響は絶大だが、ジャクリーンは「最初は自覚がなかった」とコメント。「でも、女性の魅力や、異なる形で女性たちに目を向ける道筋をつけたと思う。女性の新たな役どころを切り開いたのではないかしら」と語っている。
なお、ジャクリーンは、この日の様子をインスタグラムで公開。「ニューヨークのPaley Honors Spring Galaの会場からこんにちは！ ペイリーセンターの友人たちと再びお祝いできてうれしいです。『チャーリーズ・エンジェル』ファミリーを代表してガラに出席し、賞を受けとることができてケイトと私はとても幸運です。シリーズ開始50年のお祝いはまだまだ続きます。このすばらしいレガシーの一部になれたこと、そしてこれからもそうあり続けられることに、感謝の気持ちでいっぱいです」と綴った。
ファンからは、「本当のエンジェルみたい！ 大勢の人生をさまざまな形で変えた番組をありがとう！ チャーリーズ・エンジェルは私にとって、いつまでも安心できる場所で、これからもずっとそう。50周年おめでとう！」「ケイトと今も仲が良いことがうれしい！ 2人とも美しい！」といった祝福の声が寄せられている。
引用：「ジャクリーン・スミス」Instagram（＠realjaclynsmith）