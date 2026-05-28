『サレタ側の復讐』篠田麻里子が怪演 かつての仲間を追い込む姿にネット衝撃「怖すぎる」「ホラー回…」
水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演するドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜深夜25時）の第9話が27日深夜に放送され、復讐へ突き進む佳乃（篠田）の姿が描かれると、ネット上には「怖すぎるって」「もうホラードラマだよ」「マジでホラー回…」などの声が集まった。
【写真】篠田麻里子の怪演にネット「もうホラーだよ」『サレタ側の復讐』第9話より
夫・将生（落合モトキ）との関係を修復したと思った矢先、浮気現場を目の当たりした佳乃。その直後、将生から離婚を突きつけられ、怒り狂い暴走する佳乃は、警察沙汰を起こしてしまう。
一方で、かつて佳乃と「復讐同盟」を組んでいた奈津子（水崎）は七瀬（増子敦貴）との交際も順調。そして麗奈（矢吹）も昏睡状態から回復した夫・樹（高松アロハ）と再出発を誓っていた。
そんな中、奈津子と七瀬の職場に佳乃が姿を見せる。佳乃は七瀬にビジネスの話を持ちかけながら、奈津子に対して「ほんと奇遇」と微笑みかける。七瀬が「ありがとうございます」と頭を下げると、佳乃は「私もお約束します」と応じ、奈津子を見つめて「全・面・協・力」と意味深な笑顔を見せる。
その後も脅迫まがいの言葉で奈津子に協力を迫る佳乃。彼女は奈津子と七瀬が食事をするレストランにも現れる。3人でテーブルを囲みながら、佳乃は奈津子の耳元で「足抜け禁止…」とささやくのだった。
そんな第9話のラストでは、追い詰められた奈津子と麗奈が佳乃の自宅へ。奈津子がインターホンを押そうと恐るおそる指を伸ばすと、玄関が開き「いらっしゃい…待ってたよ…」と佳乃が不気味な笑顔で2人を出迎える。
狂気じみた佳乃の行動が描かれた第9話。放送後には「怖すぎるって」「どんなホラードラマより怖い」「もうホラードラマだよこれ」「今日はマジでホラー回…」「いつの間にかサスペンスホラードラマになってるw」といった反響が寄せられていた。
※高松アロハの「高」の正式な表記は「はしごだか」
【写真】篠田麻里子の怪演にネット「もうホラーだよ」『サレタ側の復讐』第9話より
夫・将生（落合モトキ）との関係を修復したと思った矢先、浮気現場を目の当たりした佳乃。その直後、将生から離婚を突きつけられ、怒り狂い暴走する佳乃は、警察沙汰を起こしてしまう。
そんな中、奈津子と七瀬の職場に佳乃が姿を見せる。佳乃は七瀬にビジネスの話を持ちかけながら、奈津子に対して「ほんと奇遇」と微笑みかける。七瀬が「ありがとうございます」と頭を下げると、佳乃は「私もお約束します」と応じ、奈津子を見つめて「全・面・協・力」と意味深な笑顔を見せる。
その後も脅迫まがいの言葉で奈津子に協力を迫る佳乃。彼女は奈津子と七瀬が食事をするレストランにも現れる。3人でテーブルを囲みながら、佳乃は奈津子の耳元で「足抜け禁止…」とささやくのだった。
そんな第9話のラストでは、追い詰められた奈津子と麗奈が佳乃の自宅へ。奈津子がインターホンを押そうと恐るおそる指を伸ばすと、玄関が開き「いらっしゃい…待ってたよ…」と佳乃が不気味な笑顔で2人を出迎える。
狂気じみた佳乃の行動が描かれた第9話。放送後には「怖すぎるって」「どんなホラードラマより怖い」「もうホラードラマだよこれ」「今日はマジでホラー回…」「いつの間にかサスペンスホラードラマになってるw」といった反響が寄せられていた。
※高松アロハの「高」の正式な表記は「はしごだか」