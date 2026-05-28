ニューカッスル所属のイングランド代表MFアンソニー・ゴードン（２５）のバルセロナ移籍が確定したことが明らかになった。英ＢＢＣなどが報じた。ゴードンが所属するニューカッスルとバルセロナの間で移籍金８０００万ユーロでの合意が成立。これで今夏に注目された２５歳のイングランド代表MFの移籍が早々と決まったという。

ニューカッスルは２０３０年までの契約となっていたゴードンの移籍に関し「うちが希望する移籍金満額でなければ合意しない」と強気の姿勢を示していたが、バルセロナが将来性豊かなイングランド代表MF獲得のために一気に譲歩した形になった。

またこの移籍でゴードンをユース時代から育てたエバートンにも８０００万ユーロの１５％に当たる１２００万ユーロ（約２２億３２００万円）の配当が支払われることになる。

ゴードンはエバートン時代から縦抜けできるスピーディーな左サイドのウィンガーとしてその存在感をプレミアリーグで確立。今回の北中米W杯にもアタッカーとして強力なライバル達を押し除け、最後の２６名の代表メンバーに招集されている。（英通信員・森 昌利）