北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表が２８日、千葉市内で合宿３日目を行った。この日はＭＦ遠藤航、ＤＦ冨安健洋、板倉滉が新たに合流し、１６人でミニゲームなどで調整した。

試合後に取材対応した冨安（アヤックス）は２４年６月のＷ杯アジア２次予選以来の代表活動となり「トレーニングに入る前までは少しソワソワしていたが、練習に入れば、しっかり集中してみんなと楽しくサッカーができた」と充実した表情を浮かべた。

２２年カタールＷ杯以降は、度重なる負傷により、２５年７月のアーセナル退団後に約５か月間の無所属期間も経験した。「まず、長い道のりだったな、というのは間違いなくある。いい意味で、このＷ杯メンバーに入るまでにいろんなことがあったというのを忘れずに、ここにいるのは当たり前じゃないという意識を持って毎日を過ごしたい」と喜びをかみ締めた。

前回Ｗ杯でチームはベスト１６。目標には届かず、「（今回は）まず、終わった後に楽しかったなと思える大会にしたい。（２２年は）正直終わった時に楽しかったなという風には思わなかった。没頭しきれなかった部分があったので、とくに何も考えず『無の状態』で入れるような大会にしたい」と開幕が迫る本大会に向け、言葉に力を込めた。

◆冨安 健洋（とみやす・たけひろ）１９９８年１１月５日、福岡市博多区出身。２７歳。中学から福岡の下部組織で育ち、高３の１６年にトップ昇格。１８年１月にベルギー１部シントトロイデン、１９年７月にイタリア１部ボローニャへ移籍し、２１年８月にアーセナル加入。２５年７月の契約解除で無所属となり、同年１２月にアヤックス入り。２１年東京五輪、２２年カタールＷ杯出場。代表通算４２試合１得点。１８７センチ、８４キロ。右利き。