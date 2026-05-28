日本バレーボール協会は２８日、東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、同日に麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕されたバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（２６）について、東京・北区の味の素ナショナルトレーニングセンター（ＮＴＣ）で「説明会」を開き、南部正司技術委員長と内藤拓也業務執行理事、国分裕之専務理事が出席した。

会見は１５時１３分にスタートし、３人が頭を下げて着席。その後、国分専務理事が「このような事態になりまして大変申し訳なく思います。今日、記者会見を辞めさせていただきましたのも、選手ファースト。選手たちはかなり精神的にも参っております。パフォーマンスを上げてもらわないといけない。各選手と向き合いながら、取り組んで参ります。リスタートという形になりますが、今年は大事な時期。スタートでこういう形になってしまったのは大変遺憾に思います」と冒頭で謝罪した。

続いて南部技術委員長は「昨日、今季の宣材写真撮影ということで、選手たちが定められた時間にＮＴＣのイーストで撮影。スケジュールはそれのみ。宣材写真が終わりましたら、その後はフリーで自分の時間に費やしてよい、そのような日程でした。そこからの本人の行動は、昨日、警察の方から連絡が入り、内容は本人の所持品から薬物が発見されました。結果的には逮捕にいたった。その他内容はコメントができない状況ですが、捜査には全面的に協力していく姿勢でいます。現在ＮＬ（ネーションズリーグ）に向けて強化していくわけですが、わずかしかない中でパフォーマンスを上げていかないといけない。選手がいいスタートができるように、この件にしっかり向き合っていきたい」と経緯を話した。

佐藤容疑者の逮捕容疑は２７日夕、東京・板橋区のパチンコ店で大麻を所持した疑い。２６日に全員が集合し、始まっていた味の素ＮＴＣでの代表合宿中だった。