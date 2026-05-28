本拠地ロッキーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手として6回無安打1失点、4四球1死球7奪三振と力投し5勝目を挙げた。打者としても9号となる先頭打者弾を放つなど4打数1安打1打点で4-1の勝利に貢献した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は球団のレジェンド投手と姿を重ねた。

相手先発の菅野智之投手から、いきなり先制点を奪った。初回、先頭の大谷は、菅野の投じた93.7マイル（150キロ）のフォーシームを豪快に打ち返した。バックスクリーンに飛び込む一発は打球速度111.3マイル（約179キロ）、飛距離424フィート（約129.2メートル）の超速弾。自身を援護し、スタジアムを沸かせた。

投手としては、四死球5つと制球に苦しみ、フラストレーションを表すシーンが散見された。それでも要所で三振を奪うなど相手打線にヒットを1本も許さず。6回を三者凡退に抑えると降板し、防御率は0.82となった。

試合後、ロバーツ監督が会見。6回無安打ながら、自身の投球に怒っているかのような様子もあった大谷について聞かれ「背番号22をつけていた我々がよく知る男だ。非常によく似ている」とコメント。昨季限りで引退したドジャースのレジェンド左腕、クレイトン・カーショー氏と姿を重ねていた。

指揮官は、今日の姿は大谷自身が求める理想の高さを物語っているかと問われ「その通りだ。偉大な投手たちを見ると、6回ノーヒットの投球でも、7回や8回まで投げられたかもしれないと考える。それが彼らのような選手を特別な存在にしている」と、大谷の想いを代弁するかのように語った。

大谷とカーショーに共通点を見ることはあるか問われ「たしかに見る。彼がクレイトンほど感情を表に出すとは言わないが、彼なりの強烈な闘争心があり、完璧を求める期待値の高さを持っている。クレイトンは間違いなくそれを持っていたし、ショウヘイも持っている。準備の念入りさも共通している。そして状況が厳しくなり、プレッシャーがかかる得点圏の場面で、必要な球を投げる。それが共通点だ」と表現した。



（THE ANSWER編集部）