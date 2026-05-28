日本テレビ系「月夜行路―答えは名作の中に―」（水曜・後１０時）にバブリー役で出演している役者の真田怜臣（さなだ・れお、３７）に注目が集まっている。

２７日に放送された第８話は、ルナ（波瑠）のバーで働くバブリー（真田）が中心のストーリー。ルナはトランスジェンダー女性という設定だが、バブリーもまた、生まれた時の体の性別は男性で、現在は女性として生きているという設定だ。

ネット上では真田に注目が集まり、独特の存在感と美しさに「この人誰？」の声が続出。「バブリーちゃん美しい。男性がやってる…？でも本当に女性みたい…と思ったらトランスジェンダーだった」「あまりにお綺麗だから、どういう俳優さんなんだろうと調べたら、本当にトランスジェンダーでもある俳優さんだったんだ。素晴らしい配役」「バブリーちゃん、本当のトランスジェンダーの方なんだ。スラッとしてて綺麗だな」「トランスジェンダーの女性が働くバーって設定で、難しい役だな〜！って見てたら、自然な女性らしさの中に、男性もいるような気がしてお二人を調べたら、設定通りの俳優さんだったのか！！！」「波瑠のバーの店員さんめっちゃ綺麗やな〜バブリーが美人！トランスジェンダー女優気になる」と思わず調べる人が続出した。

自身のインスタグラムのプロフィル欄では「トランスジェンダー。役者です」と自己紹介。所属事務所の公式サイトによると、真田は１９８９年４月１８日、奈良県生まれの３７歳。奈良県出身。大学進学とともに１８歳で上京。２０歳からレストランシアター「六本木金魚」でダンサーとして踊り始め、５年半センターを務める。２６歳のとき俳優へ転向、映画「ミッドナイトスワン」（２０年）、「レディ加賀」（２４年）や舞台「美少女戦士セーラームーン」（１８、２３年）、「アンネの日」（２４年）などの話題作に出演。２５年公開の「ブルーボーイ事件」では１９６０年代を生きたトランスジェンダー女性をトランスジェンダー当事者の俳優として演じ上げた。日本で活躍する数少ないトランスジェンダーの俳優として演技力には定評があり、今後多数の出演作の公開が控えているという。