本拠地ロッキーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手として6回無安打1失点、4四球1死球7奪三振と力投し5勝目（2敗）を挙げた。打者としても9号となる先頭打者弾を放つなど4打数1安打1打点で4-1の勝利に貢献した。4番手として登板し、キャリア初セーブを挙げたカイル・ハート投手も大谷に賛辞を並べた。

大谷は初回、2死から3番ラムフィールドに四球を与えるも、続くグッドマンを抑えて無失点。その裏の第1打席で、ロッキーズ先発の菅野智之から先制の9号ソロを放ち、早速自らを援護した。その後は制球に苦しみつつも粘りの投球。4回に四球と死球でピンチを招き、2つの内野ゴロで1点を失ったが、無安打のまま6回を投げ切り、救援陣にバトンを託した。

8回2死から3番手スコットが2番フリーマンに右前打を浴び、「ノーヒットワンラン」は途絶えたものの、9回を4番手のハートが3人で締め、大谷は5勝目を掴んだ。27歳のハートにとっては、嬉しいキャリア初セーブとなった。

試合後のクラブハウスで取材に応じたハートは「素晴らしいよ。とても楽しんでいる」と初セーブに感激。米記者から「投手としてオオタニがやっていることを見るのはどんな感じ？」と尋ねられると「正直言って、僕の人生で今まで見た中で最もクールなことだよ」と興奮した様子で絶賛した。

「先週の登板の時も先頭打者弾を放ち、今日もまたやった。6回を投げてノーヒット。1失点はしたけど、それは仕方ない。それが野球だしね。でも、彼がやっていることを見るのはとてつもなく楽しいし、クールなことだ。このチームの一員でいられて、これを毎日見られることに感激しているよ」

さらに「若い投手として彼のマウンドでのアプローチをどう分析するか」との問いには「彼は唯一無二。6、7つの球種を投げ、それを最高の形で操れる」と称賛。「僕の引き出しは彼のものとは違うけど、彼が毎日やっていることを見ていると、どうやってやっているか分からないよ。6回ノーヒット投球をして、4、5打席立って、走り回って……見ていて本当にクールだよ」と賛辞が止まらなかった。



（THE ANSWER編集部）