フィガロ刺繍・ファーポーチ、4型展開！ Samansa Mos2「Disney Collection『ピノキオ』」

記事ポイント Samansa Mos2がディズニー映画『ピノキオ』のコレクションを2026年6月4日（木）に発売猫キャラクター「フィガロ」の刺繍入りTシャツやフェイスポーチなど全4型展開全国店舗および「CAN ONLINE SHOP」・ZOZOTOWNほかECサイトで購入できます Samansa Mos2がディズニー映画『ピノキオ』のコレクションを2026年6月4日（木）に発売猫キャラクター「フィガロ」の刺繍入りTシャツやフェイスポーチなど全4型展開全国店舗および「CAN ONLINE SHOP」・ZOZOTOWNほかECサイトで購入できます

ディズニー映画『ピノキオ』の温かみあるクラシックな世界観が、レディースブランドのデザインとして2026年6月4日（木）に登場します。

Samansa Mos2（サマンサ モスモス）が手がけるDisney Collectionで、人気の黒猫キャラクター「フィガロ」をはじめとしたキャラクターたちをファッションアイテムに落とし込んだラインアップです。

Samansa Mos2「Disney Collection『ピノキオ』」





発売日：2026年6月4日（木）／ECサイトは同日12時より販売場所：全国の各ブランド取扱い店舗（アウトレット店を除く）、「CAN ONLINE SHOP」、ZOZOTOWNほかECサイトラインアップ：Tシャツ2型、バッグ、ポーチ 全4型サイズ：すべてフリー（税込価格）

Samansa Mos2が展開するDisney Collection『ピノキオ』は、ディズニー・アニメーション映画『ピノキオ』の世界観をブランドらしい日常使いのおしゃれに仕上げた全4型のコレクションです。

「フィガロ」「ピノキオ」「ジミニー・クリケット」といった作中のキャラクターたちがTシャツ・トートバッグ・ポーチの各アイテムに展開されています。

猫キャラクターとして知名度の高い「フィガロ」をデザインの中心に据えたアイテムが複数ラインアップされており、ディズニー作品ファンだけでなく猫モチーフが好きな方にも向けた仕上がりとなっています。

価格帯は3,190円〜5,390円（税込）で、日常のコーディネートに取り入れやすいサイズ感と価格設定です。

フィガロ刺繍Tシャツ・バックプリントTシャツ





【Disney】ピノキオ/フィガロ刺繍Tシャツは、赤い糸をしっぽに巻き付けた振り向き姿の「フィガロ」がフロントに刺繍で施されています。

カラーはオフ・ベージュ・ピンクの3色展開で、価格は3,850円（税込）です。





【Disney】ピノキオ/バックプリントTシャツは、作中に登場するキャラクターたちをサークル状にあしらったバックプリントが特徴です。

カラーはオフ・サックス・チャコールの3色展開で、価格はフィガロ刺繍Tシャツと同じく3,850円（税込）です。

トートバッグ・フェイスポーチ





【Disney】ピノキオ/トートバッグは、キナリとネイビーの2色展開で5,390円（税込）です。

前面ポケットに「ピノキオ」「フィガロ」の刺繍と「Disney Pinocchio」ロゴが入り、スナップボタンが付いたキャンバス素材のバッグで、デイリーユースに向いた仕様となっています。

「ジミニー・クリケット」もデザインに加わり、作品の主要キャラクターが一堂に集まったアイテムです。





【Disney】ピノキオ/フェイスポーチは、黒と白のファー素材で「フィガロ」の顔を立体的に再現したリング付きの小物入れです。

ブラック1色展開で3,190円（税込）となっており、コレクション中もっとも手に取りやすい価格帯に位置します。

バッグに付けてアクセサリー感覚で使えるリング付き仕様が、日常のコーディネートにディズニーらしさをさりげなく添えます。

Samansa Mos2のDisney Collection『ピノキオ』は、刺繍・プリント・ファー素材といった異なるアプローチで「フィガロ」をはじめとしたキャラクターたちを表現した全4型のラインアップです。

3,190円〜5,390円（税込）・フリーサイズの設定で、2026年6月4日（木）より全国店舗およびECサイトで購入できます。

Samansa Mos2「Disney Collection『ピノキオ』」の紹介でした。

よくある質問

Q. このコレクションはアウトレット店でも購入できますか？

A. アウトレット店での取り扱いはなく、全国の通常取扱い店舗および「CAN ONLINE SHOP」・ZOZOTOWNほかECサイトが販売対象となっています。

ECサイトでの販売開始は発売日2026年6月4日（木）の12時からです。

Q. トートバッグのサイズ展開はありますか？

A. 【Disney】ピノキオ/トートバッグを含むコレクション全4型はすべてフリーサイズでの展開となっており、サイズ選択の必要はありません。

(C)Disney

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