フィギュアスケートの「りくりゅうペア」こと三浦璃来さん、木原龍一さんが始球式を終えて感想をつづりました。

日本時間26日のドジャース対ロッキーズ戦の始球式に登場したりくりゅうペアは、2人で考えたという木原選手が三浦選手をチェアリフトで持ち上げ、そこから捕手を務めたロバーツ監督へ投げる2人ならではの投球方法に球場は盛り上がりました。

その後は山本由伸投手と佐々木朗希投手とも対面。ミラノ・コルティナ五輪のペアで手にした金メダル2つが山本由伸投手の首からぶら下げられた笑顔の3ショットを撮影していました。

りくりゅうペアは連名で感想を投稿。「ドジャース vs ロッキーズ戦の始球式を務めさせていただきました。このような貴重な経験をさせていただき、とても光栄です。初めてのリフト投球でとても緊張しましたが、現地の皆様が終始温かく接してくださいました」と感想をつづると「キャッチャーを務めてくださったロバーツ監督、そしてお忙しい中お会いしてくださった山本選手、佐々木選手かけがえのない幸せな時間を本当にありがとうございました」と感謝しました。

投稿された写真にはドジャースがワールドシリーズ優勝を果たした際の優勝リングをつける2人の姿が。木原選手はさらに右手の薬指と小指にダブルでつけるぜいたくを堪能しました。