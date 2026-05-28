大麻を所持していたとして、警視庁は28日、麻薬取締法違反（所持）の疑いでバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）を逮捕した。この日は男子日本代表のキックオフ記者会見が行われる予定だったが、急きょ騒動の説明会見に変更。南部正司技術委員会委員長は逮捕を受け、他の選手にも検査を行うと発表した。

警視庁によると、佐藤容疑者は所持品から大麻が見つかった。国分裕之専務理事は、他の選手について「速やかに所持品の確認をしないといけない」といい「選手もいろんな疑惑が寄せられるのは迷惑なので早急にしたい」と方針を示した。

南部正司技術委員会委員長も「選手たちにも迷惑を掛けるが、所持品確認をして尿検査を行い、潔白で問題ないということを公表してリスタートする」と説明。「選手も理解してくれている。できるだけ早く検査する」とした。

佐藤容疑者は東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、警視庁が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。逮捕容疑は27日夕、東京都板橋区のパチンコ店で大麻を所持した疑い。日本バレーボール協会のホームページによると、代表チームは東京都北区で合宿中だった。

佐藤容疑者は宮城県出身。強豪の宮城・東北高、東海大で活躍した。2025〜26年シーズンはSVリーグの名古屋でプレー。身長2メートル5の高さが武器で、日本代表の「次世代の大型MB」として期待されていた。