タレントのカンニング竹山が２８日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で、巨人の監督を辞任した阿部慎之助氏について「本当に逮捕案件だったのか？」との思いを訴えた。

この日は阿部元監督の復帰を求める署名が１０万人を超えたというニュースを伝えた。竹山は「子供がいないから説得力がないかもしれないが」と前置きした上で、「この問題、みんな本音で話せない気がする。なぜならみんな、暴力はダメだと分かっているから」とコメント。

そして「球団の意見があってそういう判断をしたけど、ちょっとゆっくり考えないか」と呼びかけ「個人的な意見ですよ、本当に逮捕案件でしたか？」との疑問を口にした。

「（警察に）暴力を振るったり、抵抗したりなら分かるが、別にそういうこともなかった、現場はどういう状況だったんだろうか」「任意で話を聞くだけでもよかったんじゃないだろうか」「なぜ逮捕というのを選んだのかという理由付けが、説明がない」と首を傾げた。

「『逮捕した』と『話を聞く』はえらい違くて、逮捕という事実で球団もアウトとなっている。この逮捕が本当に正しかったのか、今一度、検証しないといけない」とも訴え、「逮捕というところがよく見えてこない。もしかしたら警察も間違ったかもしれないし、どうも納得いかない」と話していた。