イラン国営テレビは、アメリカとの戦闘終結に向けた覚書の草案を入手したと報じました。

イランがホルムズ海峡を通過する船舶の管理を行うなどとしています。

【映像】イラン・テヘランの様子

イラン国営テレビは27日、両国が調整している覚書の枠組みに関する非公式の草案を入手したと伝えました。

草案には、アメリカがイラン周辺から軍を撤退させ海上封鎖を解除する一方、イランはホルムズ海峡を通過する商船の数を、1か月以内に戦闘開始前の水準に回復させるとしています。

ただ、イランは海峡を無条件には開放せず、軍艦の通航はこの合意の対象外だと主張しています。

また、船舶の航行管理や料金の徴収などの権限はイランが持ち、オマーンと協力して行うということです。

トランプ大統領「（ホルムズ海峡は）国際水域だ。誰も管理しない。我々は監視するが、誰も支配はしない。それが現在の交渉の一部だ」

一方、アメリカのトランプ大統領は記者からイランがホルムズ海峡を管理する案について問われ、真っ向から否定しました。

ホワイトハウスもイランの報道を「完全なねつ造だ」と批判しています。

こうした中、アメリカ軍は27日、ホルムズ海峡周辺で脅威になっていたとするイランの自爆型ドローン4機を撃墜し、地上管制施設を攻撃したと当局者が明らかにしています。（ANNニュース）