俳優・鈴木愛理が自身のInstagramを更新し、ニューヨークでのランチをめぐる現地でのオフショットを公開した。

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投稿には、ミントカラーのボーダーニットをまとった鈴木が、ほろ酔いの様子でくるくると表情を変える愛らしい姿が収められている。テーブルにはボリュームたっぷりの料理やデザートが並び、旅先での寛いだ時間がうかがえる。

キャプションでは「NYC lunch with @sae_okazaki」と俳優・岡崎紗絵との時間であることを明かし、「良い旅だったな」「ほろよい。笑」と、ほろ酔い気分の余韻とともに旅の充実ぶりを綴っている。コメント欄には「ほろよい顔赤くてかわいい」「幸せそうで嬉しい」といった反応が寄せられている。

鈴木は2026年1月期ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日系）にも出演、1月23日公開の映画『ただいまって言える場所』では主演を務めるなど、俳優としての活動を広げている。

（文＝リアルサウンド編集部）