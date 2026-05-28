マーベルのアニメーションシリーズ『X-Men'97』シーズン2が、7月1日よりディズニープラスで配信されることが決定。あわせて予告編とキービジュアルが公開された。

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本作は、1992年から数年にわたり全5シーズンが全米で放送され、人気を博したアニメーションシリーズ『X-Men』の最新作。主人公は、突然変異によって超人的能力を持って生まれたミュータント集団X-MEN。シーズン1は、Rotten Tomatoesで批評家スコア99%（5月28日時点）とマーベル作品の中でも歴代No.1のスコアを記録している。

異質な力を持って生まれたせいで、これまで人間たちから疎外されてきた“ミュータント”たち。世界に居場所がないミュータントが多数いる一方、その強大な能力を使い人間を支配しようとするミュータントも現れ、人間との関係性は悪化。そんな中、正しい能力の使い方を学び、ミュータントに対する世界の偏見をなくすために戦い続けている集団がX-MENだ。原作コミックは“世界で最も売れたコミック”のひとつに堂々君臨し、世界的な人気を集めている。

マーベル最新アニメーションシリーズ 『X-Men '97』シーズン2｜Disney+ (ディズニープラス） 公開された映像では、前シーズンで仲間を失った苦しみを背負いながらも立ち上がるX-MENに最大級の脅威が襲来。その筆頭が、最古最強のミュータント、“神”アポカリプスだ。物語の詳細は不明だが、あらゆる能力を有するもはや全能なアポカリプスに立ち向かうべく、過去、現在、未来のあらゆる時を戦場に変えながら、圧巻のスケールでの戦いが開幕する。

映像で次々と姿を見せる個性豊かなX-MENのメンバー。まず、両目から赤いエネルギービームを放つX-MENのリーダー格がサイクロップス。普段は周囲に危害を加えないよう、サングラスをかけて能力を抑えている。そして、鋭い爪や超人的な力に加え再生能力・免疫力も備える最強キャラクターのウルヴァリン。続いて、全身を青い毛に覆われたビジュアルが特徴のビースト。複数の博士号を持つ超有能な科学者でありながら、常人を遥かに超えた力や俊敏さと持久力も併せ持つ。真っ白な髪の毛が印象的なストームは、雷や雨など天候を自在に操る力を持ち、最強格としてチームを導く。そして中心的役割を担うことも多いのが、強力なテレパシー能力と念動力を持つジーン・グレイ。ほかにも、触れるだけで人のエネルギーと記憶を吸収できるローグ、エネルギーを吸収する能力を持つビショップ、変身能力を誇るモーフ、太陽エネルギーを吸収し体力へ変換できるサンスポットや、ハイテク武器を駆使する戦士ケーブルも登場している。

シーズン1では、アイアンマンにスパイダーマン、ドクター・ストレンジやデアデビルといったキャラクターも顔を見せ、観る者へサプライズをもたらしてきた本作。シーズン2の映像にも、モーフが変身したと思しきデッドプールの姿が一瞬登場する。さらなるサプライズにも期待がかかる。

（文＝リアルサウンド編集部）