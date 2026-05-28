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■台風6号(チャンミー)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年5月28日12時45分発表　気象庁

28日12時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯12度55分 (12.9度)
東経135度35分 (135.6度)
進行方向、速さ    北北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    全域 330 km (180 NM)

29日12時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯15度25分 (15.4度)
東経134度05分 (134.1度)
進行方向、速さ    北北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    105 km (57 NM)

30日9時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯17度10分 (17.2度)
東経131度35分 (131.6度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    155 km (85 NM)
暴風警戒域    全域 290 km (155 NM)

31日9時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    沖縄の南
予報円の中心    北緯20度20分 (20.3度)
東経129度10分 (129.2度)
進行方向、速さ    北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    960 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
予報円の半径    220 km (120 NM)
暴風警戒域    全域 370 km (200 NM)

1日9時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    沖縄の南
予報円の中心    北緯23度05分 (23.1度)
東経127度30分 (127.5度)
進行方向、速さ    北北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    950 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (115 kt)
予報円の半径    280 km (150 NM)
暴風警戒域    全域 440 km (240 NM)

2日9時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    東シナ海
予報円の中心    北緯26度35分 (26.6度)
東経127度35分 (127.6度)
進行方向、速さ    北 15 km/h (9 kt)
中心気圧    955 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)
暴風警戒域    全域 500 km (270 NM)
 

■今後の全国の天気を画像で

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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