【台風情報】週明け、強い勢力で日本列島に接近か...台風6号(チャンミー) このあとの勢力と進路を詳しく 今後の天気を画像で 気象庁
■台風6号(チャンミー)
2026年5月28日12時45分発表 気象庁
28日12時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯12度55分 (12.9度)
東経135度35分 (135.6度)
進行方向、速さ 北北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 全域 330 km (180 NM)
29日12時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯15度25分 (15.4度)
東経134度05分 (134.1度)
進行方向、速さ 北北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 105 km (57 NM)
30日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯17度10分 (17.2度)
東経131度35分 (131.6度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
暴風警戒域 全域 290 km (155 NM)
31日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯20度20分 (20.3度)
東経129度10分 (129.2度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 960 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 220 km (120 NM)
暴風警戒域 全域 370 km (200 NM)
1日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯23度05分 (23.1度)
東経127度30分 (127.5度)
進行方向、速さ 北北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
暴風警戒域 全域 440 km (240 NM)
2日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 東シナ海
予報円の中心 北緯26度35分 (26.6度)
東経127度35分 (127.6度)
進行方向、速さ 北 15 km/h (9 kt)
中心気圧 955 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
暴風警戒域 全域 500 km (270 NM)
■今後の全国の天気を画像で
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