ずらりと並んだ「貝」の中に、1つだけ異なる漢字が隠れています。似ているようで微妙に違う！ じっくり見比べながら、1分以内に見つけてみましょう。

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たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！

「貝」という漢字がずらりと並んでいますが、その中にひっそりと別の漢字が1つだけ紛れています。どれも同じように見えてしまいますが、よく観察すると違いが見えてくるはず。集中して1分以内に探してみましょう！

問題：「貝」に紛れた別の漢字は？

たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。

ヒント：答えの漢字は左半分にあります。

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正解：具

正解は上から3つ目、左から4つ目「具」でした。

▼解説
「貝」と「具」は全体的な形がよく似ていますが、横線の有無が異なります。大きさが揃っていると違いに気づきにくく、見極めに集中力が必要な問題でした。

制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)