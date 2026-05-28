【漢字間違い探しクイズ】「貝」の中にある別の漢字は？ 1分以内で挑戦しよう
たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！
「貝」という漢字がずらりと並んでいますが、その中にひっそりと別の漢字が1つだけ紛れています。どれも同じように見えてしまいますが、よく観察すると違いが見えてくるはず。集中して1分以内に探してみましょう！
ヒント：答えの漢字は左半分にあります。
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▼解説
「貝」と「具」は全体的な形がよく似ていますが、横線の有無が異なります。大きさが揃っていると違いに気づきにくく、見極めに集中力が必要な問題でした。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
「貝」という漢字がずらりと並んでいますが、その中にひっそりと別の漢字が1つだけ紛れています。どれも同じように見えてしまいますが、よく観察すると違いが見えてくるはず。集中して1分以内に探してみましょう！
問題：「貝」に紛れた別の漢字は？たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。
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正解：具正解は上から3つ目、左から4つ目「具」でした。
▼解説
「貝」と「具」は全体的な形がよく似ていますが、横線の有無が異なります。大きさが揃っていると違いに気づきにくく、見極めに集中力が必要な問題でした。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)