食材を並べて蒸すだけでこんなにおいしい！ タイパも最強のせいろ蒸し料理、その魅力が詰まったレシピコミック！【書評】
【漫画】本編を読む
『ズボラ人間、せいろ蒸し生活はじめました！ 並べて待つだけ！ ラクうまレシピ』（ノグチノブコ/KADOKAWA）は、難しそうに思われがちな、せいろを使った料理を、驚くほどシンプルな方法で楽しむアイデアが詰まっている。
著者のノグチノブコ氏は、自他ともに認めるズボラ人間。料理は好きだが、できれば手間はかけたくないと考えるノグチ氏がある日出会ったのが、今じわじわ人気を集めている調理器具・せいろだった。蒸し料理というと手順が多く難しそうに思えるが、実際には「食材を並べて蒸すだけ」という非常にシンプルな調理法。基本的には鍋にお湯を沸かし、せいろに食材を入れて蒸すだけで料理が完成する。まさに「ほったらかし調理」であり、初心者ほど相性が良いというのだ。
レシピだけでなく、せいろの選び方や手入れ方法といった情報も紹介されている。道具の扱いが難しそうで手を出せなかったという人にとっても、入門書として役立つ内容だ。料理漫画を楽しみながら、自然と調理のコツが身につく構成も大きなポイントである。
調理方法の説明も漫画形式で描かれるため、楽しくコミックエッセイを読みながら知識を深められるというお得感がある。だから「料理は頑張らなければならないもの」という思い込みを軽やかに崩し、新しい食生活を提案してくれるのだ。
とにかく、料理に自信がない、忙しくて自炊が続かない、だけどおいしいものは食べたいという欲張りな人にぴったりの本作。せいろで何かを蒸してみたくなるはずだ。
文＝ソルティ・タムラ