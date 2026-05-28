バーガーキング、人気サイドメニューの大容量パック「ビッグバーレル」3種を新発売 / 「ビッグドリンク」も期間限定で復活

バーガーキングは、人気サイドメニューを大容量で楽しめる『ビッグバーレルA』『ビッグバーレルB』『ビッグバーレルC』を、2026年5月29日より期間限定で発売する。

『ビッグバーレルA』は「チリチーズフライ」2個分と「フレンチフライ(L)」2個分、『ビッグバーレルB』は「チキンナゲット」35ピース、『ビッグバーレルC』は「オニオンリング」5袋分を詰め合わせた大容量パック。

「チリチーズフライ」は、外はカリっと中はホクホクのフレンチフライに、ゴロゴロ食感のひき肉にスパイスを加えた本格チリビーンズソースと、コクのあるチーズソースを合わせた一品。「チキンナゲット」はジューシーな鶏むね肉をカラッとフライし、「オニオンリング」はカリカリ食感と甘みが特徴としている。

【ビッグバーレルA、B、Cの画像はこちら】

また、「ビッグドリンク」も期間･数量限定で復活する。

好きなバーガーまたはホットドッグのセット購入時に、プラス100円でMサイズ2杯分の「ビッグドリンク」へ変更可能。対象ドリンクは『コカ･コーラ』『コカ･コーラ ゼロ』『ジンジャーエール』『ドクターペッパー』『ファンタ メロン』『スプライト』『オレンジジュース』『ウーロン茶』の8種。単品では380円で販売する。

ビッグドリンク

〈ラインアップ一覧(価格はすべて税込)〉

◆『ビッグバーレルA』

価格:1,500円

内容:チリチーズフライ2個分、フレンチフライ(L)2個分

◆『ビッグバーレルB』

価格:1,500円

内容:チキンナゲット35ピース

BBQソース･マスタードソースから選べるソース5つ付き。チキンナゲットのソースは40円で1つ追加可能。

◆『ビッグバーレルC』

価格:1,500円

内容:オニオンリング5袋分

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※デリバリーでは取り扱いなし。

※一部店舗では取り扱いなし。

※店舗により販売時間帯が異なる場合あり。

※店舗状況により販売を一時中止する場合あり。

※予告なく商品設計、価格が変更となる場合あり。

【販売対象外店舗】

・東京競馬場店(東京都府中市日吉町1-1フジビュースタンド2F フードコート)

・京都競馬場店(京都府京都市伏見区葭島渡場島町32京都競馬場1F フードコート)

・関西国際空港第一ターミナル店(大阪府泉佐野市泉州空港北1第1ターミナルビル本館2F 国際線出発エリア)