元AKB48でタレントの大家志津香さん（34）が2026年5月27日にXを更新し、4月30日に父が亡くなったことを報告した。

大家さん「本当にありがとうございました」

大家さんの父は福岡県福津市で海鮮料理屋を営み、大家さんのYouTubeチャンネル「大家志津香の41ch」でも、元AKB48の北原里英さんと指原莉乃さん、横山由依さんが訪問する動画が公開されている。

大家さんは27日、「父が4月30日に息を引き取りました」とXで報告。「生前お世話になった皆さま、父の作る料理を食べに足を運んでくださっていた皆さま、本当にありがとうございました」と感謝を伝えた上で、大家さんの兄が継ぐと明かした。

海鮮料理屋のXアカウントでも同日、「磯太郎の大将が永眠いたしました。銀行等の手続きの関係で報告が遅くなり申し訳ありません」とした上で、「無事に火葬まで終え、通常営業を行っております。生前は本当に多くの方に支えていただき、心より感謝いたします」と伝えている。

大家さんのX投稿に対し、「ご冥福をお祈りします」「お悔やみ申し上げます」「お店で大将の料理を楽しませて頂きました」「丁寧なご報告をありがとうございます」「お父様の突然の訃報にショックを受けています」などの声が寄せられている。