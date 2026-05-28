保育士でインフルエンサーのてぃ先生が2026年5月27日にXで、長女への暴行容疑で逮捕され、巨人の監督を辞任した阿部慎之助前監督の問題をめぐり、「子どもを叩くのも必要」「昔はそれで育った」といった意見に警鐘を鳴らした。

「『愛情があった』は、体罰をしていい理由にはなりません」

阿部前監督をめぐっては、複数報道によると、25日に長女（18）への暴行容疑で逮捕された。姉妹のけんかを注意したところ、言い返されたため「かっとなった」と供述しているという。阿部前監督は26日の会見で謝罪。会見では、「（阿部氏との）大掛かりなけんかは初めてのこと」「警察が来て一番驚いているのは自分自身」などと伝える長女からの手紙も読み上げられた。

てぃ先生は、阿部前監督をめぐる事案について、「個別事案なので詳細に触れるつもりはありませんが」としたうえで、「『子どもを叩くのも必要』『昔はそれで育った』という、しつけに関する誤解の声の多さ」が気になると切り出した。

てぃ先生は、「『昔はそれで育った』と語れるのは、なんとか育つことができた人だけです」と訴え。「叩かれて辛い思いをしたまま大人になった人、その記憶に今も苦しんでいる人の声は表に出づらい。まさに生存者バイアスです」とした。

続けて、体罰について次のように説明した。

「『軽く叩いただけ』『愛情があった』は、体罰をしていい理由にはなりません」

「体罰は、子どもの心身の健康を害し、行動上の問題を長期的に増やし、肯定的な結果は一つもないと結論づけています。科学的根拠はすでに十分に揃っています」

てぃ先生は続けて、体罰をすることで子どもは黙るが、それは「理解したからではありません。怖いから言うことを聞いただけ」だと説明。子どもは「なぜいけないか」ではなく「自分より力の強い人を怒らせると危ない」を学び、これは「しつけではなく、力と恐怖による支配です」とした。

一方しつけは、「誰かに見られていないときも自分で判断して行動できる子に育てること」だとし、「暴力はその力を育てません」と説明した。

「叩かなくなったから子どもがワガママになっているのではありません」

てぃ先生は、「ただ、暴力を使う親を『ダメな親』と切り捨てて終わるのも違います」とし、次のように伝えた。

「多くの大人は、子どもの発達も、適切な向き合い方も、自分が怒ったときの感情の抑え方も、学ぶ機会がないまま親になります。自分がされたやり方しか知らない人もいます。余裕がなくなったとき、言葉より先に手が出てしまう人もいます」

そのため、てぃ先生は、「親の苦しさを理解すること」と「子どもへの暴力を許さないこと」はどちらも必要だと訴えた。

そのうえで、「『叱る』と『叩く』は全く違います」と強調。「叩かないことは、甘やかしではありません。子どもを一人の人間として尊重することです」と説明した。

さらに、「叩かなくなったから子どもがワガママになっているのではありません。叩かずに育てる方法を、大人が十分に学ぶ機会がなかっただけです」とし、「その責任を、子どものわがままに押しつけてはいけないと思います」と訴えた。

最後に、「理想論に聞こえるかもしれません。でもこれが、感情論ではなく、根拠に基づく事実です」と伝えた。

この投稿には、「子供を一人の人間として尊重する。本当に大事」「叩かずに止める、育てる方法を親が学ばなければならないと思う」「響きました」といった声が寄せられている。