松屋、「溢れる3種の濃厚チーズINハンバーグ」登場 圧倒的ボリュームととろける体験を届ける“自信作”

松屋、「溢れる3種の濃厚チーズINハンバーグ」登場 圧倒的ボリュームととろける体験を届ける“自信作”