松屋、「溢れる3種の濃厚チーズINハンバーグ」登場 圧倒的ボリュームととろける体験を届ける“自信作”
牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」は、6月2日午前10時より「溢れる3種の濃厚チーズINハンバーグ」を販売する。
【写真】豊富すぎる…12種から選べる“ハンバーグ” 値段など商品概要
チーズ好きにはたまらない、「3種のチーズ」を詰め込んだスペシャルメニューが登場。ふっくらジューシーなハンバーグに、箸を入れれば中から溢れ出すチーズが見た目にも鮮やかな逸品となっている。
3種類のチーズが織りなす濃厚なコクと、旨味たっぷりの肉汁が絡み合い、ひと口食べればまさに至福の味わいに。鉄板で熱々に焼き上げたハンバーグを、さらにおいしく引き立てる同店特製ソースは、王道の『デミソース』と、にんにくの旨味がクセになる『うまトマソース』の2種類から選べる。
【写真】豊富すぎる…12種から選べる“ハンバーグ” 値段など商品概要
チーズ好きにはたまらない、「3種のチーズ」を詰め込んだスペシャルメニューが登場。ふっくらジューシーなハンバーグに、箸を入れれば中から溢れ出すチーズが見た目にも鮮やかな逸品となっている。
3種類のチーズが織りなす濃厚なコクと、旨味たっぷりの肉汁が絡み合い、ひと口食べればまさに至福の味わいに。鉄板で熱々に焼き上げたハンバーグを、さらにおいしく引き立てる同店特製ソースは、王道の『デミソース』と、にんにくの旨味がクセになる『うまトマソース』の2種類から選べる。