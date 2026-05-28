溢れる3種の濃厚チーズINデミハンバーグ定食

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　牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」は、6月2日午前10時より「溢れる3種の濃厚チーズINハンバーグ」を販売する。

【写真】豊富すぎる…12種から選べる“ハンバーグ”　値段など商品概要

　チーズ好きにはたまらない、「3種のチーズ」を詰め込んだスペシャルメニューが登場。ふっくらジューシーなハンバーグに、箸を入れれば中から溢れ出すチーズが見た目にも鮮やかな逸品となっている。

　3種類のチーズが織りなす濃厚なコクと、旨味たっぷりの肉汁が絡み合い、ひと口食べればまさに至福の味わいに。鉄板で熱々に焼き上げたハンバーグを、さらにおいしく引き立てる同店特製ソースは、王道の『デミソース』と、にんにくの旨味がクセになる『うまトマソース』の2種類から選べる。