キッコーマンの“しょうゆ”2種が「ちいかわ」限定デザインボトルに 6月上旬から7月末までの数量限定
キッコーマンは、「キッコーマン いつでも新鮮 丸大豆しょうゆ まろうま仕立て」620ミリリットルおよび「キッコーマン いつでも新鮮 味わいリッチ減塩しょうゆ」620ミリリットルのパッケージに、人気キャラクター「ちいかわ」をあしらった限定デザインボトルを、全国で数量限定で発売する。販売期間は、6月上旬から7月末までの予定。
【写真】しょっぱくないのに味しっかりな「丸大豆しょうゆ まろうま仕立て」
2品のパッケージは、それぞれの商品のコンセプトに合わせた、人気キャラクター「ちいかわ」のオリジナルデザインに。「キッコーマン いつでも新鮮 丸大豆しょうゆ まろうま仕立て」620ミリリットルは、丸大豆ならではのまろやかさと、しっかりとしたうまみがある丸大豆しょうゆ。純米本みりんなどを加えることで、自然な甘みをプラスした、深みのある味わいが特徴となっている。食塩分を20％カットした低塩タイプ。
「キッコーマン いつでも新鮮 味わいリッチ減塩しょうゆ」620ミリリットルは、通常のこいくちしょうゆ（食塩分17.5％）に比べて、食塩分を40％カットした減塩しょうゆ。「しっかりとしたしょうゆの風味」と、「まろやかな甘みとうまみのある豊かな味わい」が特徴となっている。
【写真】しょっぱくないのに味しっかりな「丸大豆しょうゆ まろうま仕立て」
2品のパッケージは、それぞれの商品のコンセプトに合わせた、人気キャラクター「ちいかわ」のオリジナルデザインに。「キッコーマン いつでも新鮮 丸大豆しょうゆ まろうま仕立て」620ミリリットルは、丸大豆ならではのまろやかさと、しっかりとしたうまみがある丸大豆しょうゆ。純米本みりんなどを加えることで、自然な甘みをプラスした、深みのある味わいが特徴となっている。食塩分を20％カットした低塩タイプ。
「キッコーマン いつでも新鮮 味わいリッチ減塩しょうゆ」620ミリリットルは、通常のこいくちしょうゆ（食塩分17.5％）に比べて、食塩分を40％カットした減塩しょうゆ。「しっかりとしたしょうゆの風味」と、「まろやかな甘みとうまみのある豊かな味わい」が特徴となっている。