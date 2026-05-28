◇ナ・リーグ ドジャース4−1ロッキーズ（2026年5月27日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第1打席で9号先頭打者アーチを放つなど、打者としては4打数1安打1打点、投げては6回無安打1失点と投打にわたる活躍でチームを5連勝に導いた。デーブ・ロバーツ監督（53）は大谷の打撃が本調子に近付いていることを実感した。

打者・大谷は初回の第1打席で相手先発・菅野智之の高め直球を捉え、6試合ぶりとなる9号先頭打者アーチを放ち、投手・大谷を自ら援護。先頭弾は前回登板した20日（同21日）のパドレス戦に続き、今季4本目、通算28本目となった。また、菅野とのメジャーでの対決は過去8打数5安打、3本塁打3打点となった。

試合後、大谷は打撃について「1打席目は良かったと思います。まあ、打った瞬間入るなとは思っていたので、いいスイングだったなと思います」と自画自賛の一発と振り返った。

ロバーツ監督は大谷の打撃について「いい状態だと思う」としながらも、「ただ今夜は、ホームランの後、投球もしながらだったし、打席での規律という意味ではベストではなかったと思う」と指摘する。

3―1の5回1死からの第3打席では、フルカウントから低めカットボールを打ちに行き、一ゴロに倒れた場面を挙げ「（カウント）3―2から低めのボール球を見送れば、四球だった場面もあった」と話したが、期待値と能力が高いからこそ求める部分。「ここ数週間、全体で見れば、良い状態にいるよ」と打線の軸としての信頼感も示した。