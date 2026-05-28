MLBは日本時間28日に公式インスタグラムを更新。今シーズン各リーグのサイ・ヤング賞投票の結果を公表しました。

この投票は36名の審査員が、今季のここまでの成績と今後の展望を予想し、受賞すると思う投手に投票。ポイント獲得数の多い5名ずつを発表しました。

ナ・リーグでは1位となったのは、フィリーズのクリストファー・サンチェス投手。今季6勝2敗、防御率1.47を記録し、発表と同日の時点でナ・リーグ防御率ランキングで1位に君臨しています。

2位はパイレーツのポール・スキーンズ投手、3位はジェイコブ・ミジオロウスキー投手と“怪物”とよばれるMLB屈指の投手が並び、4位にドジャースの大谷翔平選手がランクインしました。

大谷選手は直近の登板となった28日のロッキーズ戦では、投打二刀流で出場し、菅野智之投手と投げ合いました。打者として初回に9号ソロを放ち、投手としては6回1失点、ノーヒットピッチングと圧巻の投球を披露して今季5勝目を飾りました。防御率は『0.82』と、規定投球回にはわずか1イニング足りませんが、1位のサンチェス投手を上回る成績を残しています。

そして5位にはブレーブスのクリス・セール投手がランクイン。今回ランクインしたいずれの5人とも、メジャーを代表する実力者揃い。果たして大谷選手が彼らをおさえてサイ・ヤング賞受賞なるか期待が寄せられます。

▽ナ・リーグのサイ・ヤング賞投票の結果

1位:クリストファー・サンチェス(フィリーズ)

2位:ポール・スキーンズ(パイレーツ)

3位:ジェイコブ・ミジオロウスキー(ブリュワーズ)

4位:大谷翔平(ドジャース)

5位:クリス・セール(ブレーブス)

▽ア・リーグのサイ・ヤング賞投票の結果1位:キャメロン・シュリトラー(ヤンキーズ)2位:ディラン・シース(ブルージェイズ)3位:ホセ・ソリアーノ(エンゼルス)4位:デービス・マーティン(ホワイトソックス)5位:ギャビン・ウィリアムズ(ガーディアンズ)