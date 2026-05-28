臼井麗香の妹、臼井蘭世が大会でホールインワンを達成！ 賞品の旅行券ゲットに満面の笑顔
臼井麗香の妹でプロテスト合格を目指す臼井蘭世が自身のインスタグラムを更新。5月26日に開催されたマイナビネクストヒロインゴルフツアー第7戦「Norton Next Generation Tournament」の16番ホールでホールインワンを達成したことを投稿した。
【写真】ホールインワンを達成した臼井蘭世のご機嫌ショット！（全5枚）
「ホールインワンしちゃいました いぇーい」と嬉しそうに記した臼井。投稿では全てのパー3ホールにかけられていた賞品「旅行券30万円」のボードを持った姿や、ご機嫌な笑顔を浮かべる写真。そして表彰式の様子を動画で公開した。臼井は2024年からアマチュア選手としてマイナビネクストヒロインゴルフツアーに参戦すると、初戦で2位タイ、第2戦で3位タイと鮮烈なデビューで一躍注目を集める選手に。そして同年6月にプロ転向を宣言した。25年には2試合連続優勝で存在感を発揮。今年も「OPEN UP Ladies Tournament」で2位タイに入るなど、好調を維持している。投稿を見たファンからは「ホールインワン、おめでとう」「すっごーーーい」「大舞台に強い」などの祝福が次々に寄せられていた。マイナビネクストヒロインゴルフツアーは、将来有望な若手女子ゴルファーに賞金のかかった真剣勝負の場を提供するために2019年にスタートした。今年は年間17試合が開催される予定。このツアーで活躍した大勢の選手がプロテストに合格を果たしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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