◇女子ゴルフツアー リゾートトラスト・レディース第1日（2026年5月28日 福島県 グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）

第1ラウンドが行われ、韓国ツアー通算10勝の李叡源（イ・イェウォン、23＝韓国）が4バーディー、ボギーなしの68をマークした。ホールアウト時点で首位と2打差の2位につけた。

風の強まる中でボギーなしで終えた李叡源は「コースが難しいのでバーディーを取ることよりも、スコアを落とさないようにラウンドした。ショットが良かったけど、ちょっとパットが入らなかった。他は完ぺきでした」と満足そうに振り返った。

21年にプロ転向。1年目の22年は新人賞を獲得。23年には3勝を挙げ賞金女王、ポイント制の年間MVP「KLPGA大賞」、平均ストロークの3冠を達成した。

アイドルのような愛らしいルックスで人気も抜群。プレーが完ぺきでウサギに似ているという理由からファンには「パーフェクト・バニー」の愛称で呼ばれている。

日本ツアー出場はこれが4戦目。初参戦だった24年ワールド・サロンパス・カップでは3日目に単独首位に立ち優勝争いに加わった。最終日に76を叩き3位に終わったものの日本のファンに強烈な印象を残した。

幼い頃から申ジエらの活躍を見て日本ツアーに憧れを抱いていたそうで「日本は環境がいい。また機会があればプレーしたいし、優勝すれば一番の近道で日本に来れると思っている」と優勝して日本ツアーに本格参戦するシナリオを思い描いている。