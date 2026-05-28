相田翔子、“デコった”愛用バッグを披露 チャームやスカーフで“イメチェン”楽しむ「気分が上がります」
歌手で俳優の相田翔子（56）が26日、自身のブログを更新。お気に入りのチャームやスカーフで“デコった”愛用のバッグやポーチを紹介し、“イメチェン”を楽しんでいる日々の様子を明かした。
【写真】「気分が上がります」お気に入りのチャームやスカーフで“デコった”愛用バッグ・ポーチ
「可愛いチャーム」と題した投稿で相田は、「最近街中や電車の中でバックに可愛いぬいぐるみやチャームをぶら下げているのを見るとときめいちゃいます」とコメント。
「私も一目惚れしたクマちゃんを付けています」とつづり、シルバーのバッグにクマのチャームやユニコーンモチーフを付けた写真を公開した。
さらに、「ユニコーンが好きなのでキーに付けたこのチャームを持っているだけで気分が上がります」と紹介。いただき物のスカーフをバッグに巻いたアレンジも披露し、「チャームアレンジを楽しんでいます」と楽しそうにつづっていた。
ファンからは「良いですねーーー」「クマもユニコーンも可愛いですね」「今はやってますね高校生とかいっぱい付けてますね」「今度､翔子さんのアクリルチャームって作って下さい」などのコメントが寄せられている。
【写真】「気分が上がります」お気に入りのチャームやスカーフで“デコった”愛用バッグ・ポーチ
「可愛いチャーム」と題した投稿で相田は、「最近街中や電車の中でバックに可愛いぬいぐるみやチャームをぶら下げているのを見るとときめいちゃいます」とコメント。
「私も一目惚れしたクマちゃんを付けています」とつづり、シルバーのバッグにクマのチャームやユニコーンモチーフを付けた写真を公開した。
ファンからは「良いですねーーー」「クマもユニコーンも可愛いですね」「今はやってますね高校生とかいっぱい付けてますね」「今度､翔子さんのアクリルチャームって作って下さい」などのコメントが寄せられている。