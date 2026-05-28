「気づけば家中これだった」無印の人気収納2タイプを比較 使いやすさの違いは？
収納は、「片づけやすさ」を重視するか、「見た目の整い方」を優先するかで選び方が変わる。無印良品の定番収納として人気の『やわらかポリエチレンケース』と『ポリプロピレン収納』は、どちらも使いやすい一方で、得意なシーンは異なる。今回は、“ざっくり収納”と“きっちり整理”という視点で、無印の人気収納を比較してみた。
【写真】「片づけラクだった」「生活感が整いやすい」収納迷子さんにおすすめの無印収納
●やわらかポリエチレンケース
“とりあえず入れる”がしやすい、無印の定番収納
タオルや子どものおもちゃ、ストック類など、「細かく分けるほどじゃないけど散らかりやすい物」の収納に人気なのが、やわらかポリエチレンケース。やわらかい素材で扱いやすく、棚下や床置きでも圧迫感が出にくい。
持ち手付きで移動もしやすく、洗面所からリビング、クローゼットまで使い回しやすいのも魅力。フタを合わせれば積み重ねもできるため、“ざっくり収納なのに生活感が出にくい”という声も多い。
■レビューで人気の理由
放り込むだけでも片づいて見えやすい
軽くて持ち運びしやすい
子ども用品や洗濯グッズ収納と相性がいい
■口コミから見るおすすめタイプ
細かく分類するのが苦手な人
家族みんなで使いやすい収納を探している人
リビングや脱衣所をスッキリ見せたい人
●ポリプロピレン収納ケース
“見た目まで整えたい”人に人気の定番収納
衣類や書類、小物類をきっちり整理したいなら、無印のポリプロピレン収納ケースが定番。引き出しタイプが中心で、中身をカテゴリーごとに分けやすく、積み重ねても統一感が出しやすい。
半透明で中身がうっすら見えるため、「何を入れたか分からなくなる問題」が起きにくいのもポイント。クローゼット収納やデスク周りなど、“生活感を抑えながら整理したい場所”と特に相性がいい。
■レビューで人気の理由
引き出し式で整理しやすい
サイズ展開が豊富で組み合わせやすい
クローゼット収納が整いやすい
■口コミから見るおすすめタイプ
衣類や小物を細かく分けたい人
見た目の統一感を重視したい人
“どこに何があるか”を把握したい人
■どっちを選ぶ？ 無印収納の“使い分け”がポイント
「片づけをラクにしたい」なら、放り込むだけでまとまりやすいやわらかポリエチレンケースが便利。一方で、「収納スペースをきれいに整えたい」なら、ポリプロピレン収納ケースのほうが相性がいい。
実際には、“リビングはやわらかポリエチレン、クローゼットはPP収納”のように使い分けている人も多い。収納したい物だけでなく、「自分がどんな片づけ方なら続けやすいか」で選ぶと失敗しにくそうだ。
収納は「たくさん入るか」だけでなく、“自分が片づけやすいか”で選ぶと使いやすさが変わる。ざっくり収納ならやわらかポリエチレンケース、きっちり整理ならポリプロピレン収納。無印の定番収納は、使う場所や収納スタイルに合わせて選ぶのがよさそうだ。
【写真】「片づけラクだった」「生活感が整いやすい」収納迷子さんにおすすめの無印収納
●やわらかポリエチレンケース
“とりあえず入れる”がしやすい、無印の定番収納
持ち手付きで移動もしやすく、洗面所からリビング、クローゼットまで使い回しやすいのも魅力。フタを合わせれば積み重ねもできるため、“ざっくり収納なのに生活感が出にくい”という声も多い。
■レビューで人気の理由
放り込むだけでも片づいて見えやすい
軽くて持ち運びしやすい
子ども用品や洗濯グッズ収納と相性がいい
■口コミから見るおすすめタイプ
細かく分類するのが苦手な人
家族みんなで使いやすい収納を探している人
リビングや脱衣所をスッキリ見せたい人
●ポリプロピレン収納ケース
“見た目まで整えたい”人に人気の定番収納
衣類や書類、小物類をきっちり整理したいなら、無印のポリプロピレン収納ケースが定番。引き出しタイプが中心で、中身をカテゴリーごとに分けやすく、積み重ねても統一感が出しやすい。
半透明で中身がうっすら見えるため、「何を入れたか分からなくなる問題」が起きにくいのもポイント。クローゼット収納やデスク周りなど、“生活感を抑えながら整理したい場所”と特に相性がいい。
■レビューで人気の理由
引き出し式で整理しやすい
サイズ展開が豊富で組み合わせやすい
クローゼット収納が整いやすい
■口コミから見るおすすめタイプ
衣類や小物を細かく分けたい人
見た目の統一感を重視したい人
“どこに何があるか”を把握したい人
■どっちを選ぶ？ 無印収納の“使い分け”がポイント
「片づけをラクにしたい」なら、放り込むだけでまとまりやすいやわらかポリエチレンケースが便利。一方で、「収納スペースをきれいに整えたい」なら、ポリプロピレン収納ケースのほうが相性がいい。
実際には、“リビングはやわらかポリエチレン、クローゼットはPP収納”のように使い分けている人も多い。収納したい物だけでなく、「自分がどんな片づけ方なら続けやすいか」で選ぶと失敗しにくそうだ。
収納は「たくさん入るか」だけでなく、“自分が片づけやすいか”で選ぶと使いやすさが変わる。ざっくり収納ならやわらかポリエチレンケース、きっちり整理ならポリプロピレン収納。無印の定番収納は、使う場所や収納スタイルに合わせて選ぶのがよさそうだ。