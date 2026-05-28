◇ナ・リーグ ドジャース4−1ロッキーズ（2026年5月27日 ロサンゼルス）

ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（33）が27日（日本時間28日）、本拠でのロッキーズ戦に「6番・左翼」で先発出場も第1打席で左足を痛め、負傷交代。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は負傷者リスト（IL）入りする見通しを明かした。

T・ヘルナンデスは2回、先頭で打席を迎え遊ゴロに倒れたが、その際に左太もも裏を気にしながらベンチに戻った。3回の守備から左翼にキム・ヘソンが入り、途中交代。球団は「左ハムストリングを痛めたため」と交代の理由を発表した。

試合後、ロバーツ監督は「どの程度、深刻なのかはまだ分からない。明日、検査を受ける予定だ。おそらくIL入りになるだろうし、現時点では復帰時期も分からない」と肩を落とした。

続けて「こういうケガは最低でも数週間はかかると思う。残念だよ。彼は本当に良いプレーをしていたし、チームにとって大きな存在だからね。どんな期間であれ、彼を欠くのは痛い」と離脱を嘆いた。

チームでは復帰したばかりのエンリケ・ヘルナンデスもこの日、「左脇腹の肉離れ」でIL入りし、長期離脱が決定。先発陣ではグラスノー、スネルもIL入りしており、夏を前に負傷者が相次ぐ事態となっている。