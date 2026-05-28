NPB(日本野球機構)は28日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第4回中間発表を行いました。

前日27日に第3回中間発表が行われましたが、ここから票数が大幅に増加。ファン投票ではネット投票とともに紙での投票も行われており、今回の発表では2万票以上の増加があった選手もいます。

各部門トップは変わらずも、抑え投手部門の阪神・岩崎優投手が、巨人のマルティネス投手を抜いて2位に浮上。好調の阪神は現時点で6選手がトップに立っています。さらに外野手部門の森下翔太選手と、三塁手部門の佐藤輝明選手が10万票の“大台”を突破。票数を積み重ねています。

ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。

▽セ・リーグ ファン投票 第4回中間発表（上位3選手：外野手は5選手）

【先発投手】

1位 郄橋遥人（阪神）38,309票

2位 山野太一（ヤクルト）29,495票

3位 才木浩人（阪神）20,174票

【中継投手】

1位 大勢（巨人）71,192票

2位 星知弥（ヤクルト）26,731票

3位 レイノルズ（DeNA）13,817票

【抑え投手】

1位 キハダ（ヤクルト）75,541票

2位 岩崎優（阪神）29,808票

3位 マルティネス（巨人）27,706票

【捕手】

1位 坂本誠志郎（阪神）37,868票

2位 古賀優大（ヤクルト）31,374票

3位 坂倉将吾（広島）28,908票

【一塁手】

1位 大山悠輔（阪神）85,230票

2位 筒香嘉智（DeNA）30,632票

3位 オスナ（ヤクルト）25,561票

【二塁手】

1位 中野拓夢（阪神）69,741票

2位 牧秀悟（DeNA）39,656票

3位 田中幹也（中日）18,553票

【三塁手】

1位 佐藤輝明（阪神）106,354票

2位 武岡龍世（ヤクルト）27,302票

3位 坂本勇人（巨人）21,355票

【遊撃手】

1位 村松開人（中日）52,014票

2位 長岡秀樹（ヤクルト）48,072票

3位 木浪聖也（阪神）32,715票

【外野手】1位 森下翔太（阪神）114,405票2位 度会隆輝（DeNA）54,182票3位 細川成也（中日）50,538票4位 増田珠（ヤクルト）40,970票5位 サンタナ（ヤクルト）35,054票