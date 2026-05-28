カブスが長いトンネルを抜けた。２７日（日本時間２８日）の敵地パイレーツ戦を１０―４で快勝し、連敗を１０で止めた。７回にハップの３ラン、コンフォートの２ランなどで一挙６点を奪うなど１４安打の猛攻で圧勝。鈴木誠也にも７試合ぶりの安打が出た。

直近１６試合で１４敗。１０連勝を２度やってのけたチームとは思えないジェットコースターのような転落ぶりだった。批判が集中していたカウンセル監督は「とにかく肩の荷が下りてよかった。明日からまたやり直しだし、明日試合に勝たないといけない。でもこの勝利は必要だった。ロッカールームもみんなが必要だった」と米メディア「シカゴ・トリビューン」などを前に胸をなで下ろした。

特に深刻な不振が続いていたハップに１１号が飛び出し、２安打５打点の活躍。ハップは安心するでもなく「これまで何が起ころうとまったく関係ない。１０連勝を２回したことも１０連敗したことも全く関係ない。大切なのは明日だけだ。だから過去のことは忘れよう。前に進もう。貯金が４ある。いい位置にいる。このまま突き進もう」とナインを鼓舞した。

大混戦の中地区で３位に浮上し、長かった重圧から解放されたが、２８日（同２９日）の相手先発は超難敵スキーンズ。この日の勝利を繋げていかないといけない。