【不動産業界 噂の現場】

「正直不動産」「地面師たち」「変な家」…不動産エンタメが世界でヒットする要因

今月上旬、中国・上海を旅してきた。街を歩いていて何度かヒヤリとしたのは、気配もなく脇をすり抜けていく電動スクーターたちだ。エンジン音がない分、存在に気づきにくい。

中国の大通りは、「車道」「非機動車道」「歩道」が分離された構造になっている。電動スクーターは「非機動車」に分類され、免許不要で専用レーンを走行できるという。もっとも、現実には赤信号や歩道をショートカットするスクーターも少なくない。冒頭のようなヒヤリが何度もあった。

では、なぜ彼らはそこまで急ぐのか。スクーターの荷台を見れば答えは明らかだった。弁当袋をいくつもぶら下げ、大型の保温ボックスを積んだ配達員ばかりなのである。中国では今、フードデリバリーが爆発的に普及している。

ランチタイムになると、ファストフード店のカウンターには何十個もの注文品が並び、配達員たちが次々とピックアップしていく。店によっては配達員専用の待機スペースまで設けられている。

オフィスビルやマンションの1階には宅配ロッカーが整備されていて、利用者は外に出ることなく商品を受け取れる。筆者が宿泊したホテルのフロントにも、配達品がいくつも積み上がっていた。

市場規模は圧倒的だ。中国のフードデリバリー市場は2023年に30兆円を超え、3年ほどで2倍以上に拡大したという。大手の「美団」と「餓了麼」だけで配達員数は合計1000万人規模に達するとされる。

その背景にあるのが、AI（人工知能）による徹底した時間管理である。

「デリバリー会社は、注文から配達完了までの全工程を計算し、最短ルートを瞬時に割り出して配達員に指示を出しています。時間内に届けられなければ報酬が下がる仕組みもあり、交通ルールを無視して走るスクーターも少なくありません」

そう語るのは上海在住の日本人ビジネスマンだ。あの猛スピードは、巨大プラットフォームが生み出したシステムの末端なのである。

別の上海在住者が続ける。

「配達員は地方出身者が多い。中国では今も都市部と地方の所得格差が大きく、デリバリー報酬は地方都市の一般的な賃金を大きく上回ります。だから人材供給が途切れない」

影響は街の風景にも及ぶ。

「人通りが多い場所=価値が高い」という商業立地の常識も揺らぎ始めているという。店に客を呼ぶ必要がないなら、駅前の一等地よりも、配達ネットワークの圏内にある安い物件の方が合理的だからだ。

都市の風景を変えた美団の黄色いユニホームの群れは、中国の経済構造そのものを映している。

（ニュースライター・小野悠史）