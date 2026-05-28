【小林至教授のマネーボールQ&A】#25

【前回を読む】「いつ・どこで・誰が」トレード話を持ち上げるのか…時には編成部の“やっている感”演出も

【Q】前回はトレード話が持ち上がる発端、きっかけについての解説でした。では、実際に球団同士はどのような交渉をしているのでしょうか？

【A】トレードは、いきなり球団同士が「では交換しましょう」と始めるものではありません。本格交渉に入る前から、水面下ではさまざまな探り合いがあります。

私がソフトバンクで編成を担当していた当時、他球団の編成担当から「そちらの〇〇が欲しい」と持ちかけられたことがあります。詳しく聞くと、「〇〇本人もホークスを出たいと言っている。現場同士では、そういう話もしている」という。そこで当の選手に確認したところ、「僕を出すんですか！」と凄いけんまくで詰め寄られました。後から考えると、真偽不明の情報でこちらの内部を揺さぶる狙いもあったのかもしれません。トレードには、こうした“盤外戦”もあります。

プロ野球にはない「レンタル移籍」のような打診を受けたこともあります。「何年後に戻すと念書を書けば問題ない」と言われましたが、最終的にはお断りしました。制度から外れそうな話は、火種になります。

具体的な検討段階に入ると、私は現場に確認していました。編成部として進めたくても、監督から「その選手はバックアップ要員だから無理」と言われれば断念します。その前段階で、「この選手を出すと現場が困るだろう」と判断し、こちらから話を止めることもあります。もっとも、メジャー流に現場への事前確認を置かず、フロント主導で決める球団もあります。

球団内の意見がまとまると、本格交渉に入ります。実績、年齢、ポジション、年俸などが主な論点です。実績に差があれば2対1、年俸に開きがあれば金銭を加えることもあります。トレードは、戦力価値と契約負担の交換でもあります。

ただし、具体的な交渉に入っても油断はできません。かつて某球団から、一軍で実績のある選手のトレードを持ち掛けられたことがあります。ホークスとしても悪くない話だったので、球団内で検討し、交換要員として実績のある選手の名前を伝えました。その数日後、話を持ちかけてきた球団は、別の球団とトレードを成立させました。つまり、我々の提示した条件を材料に、別球団との交渉を有利に進めていたのです。

トレードの特徴は、前球団との契約を引き継ぐことです。したがって、交渉過程では統一契約書だけでなく、契約本体とは別の覚書、いわゆるサイドレターも確認する必要があります。ここで、メディアに出ている推定年俸と実際の契約内容が大きく違うこともあります。

ある年、他球団の編成担当から、経験豊富な選手を「無償でいいから獲得しないか」と持ちかけられました。補強したいポジションの選手でしたので、一見渡りに船です。

しかし、よく聞くと、報道されている推定年俸をかなり上回り、しかも複数年契約が残っていた。さすがに「これは負担が大きい」と判断し、お断りしました。甘い話には、たいてい裏があります。

トレード決定後も、発表までは細心の情報管理が必要です。トレードを潰すために、わざと知り合いの記者に情報を漏らして記事にさせ……なんてことも実際にありました。現場には監督以外に話をしないのがセオリーです。選手に伝えるのも発表当日です。

最後に金銭トレードについて。私の経験上、実質的には「無償」に近いケースも少なくありません。ただ、そう発表しにくいのは、選手のプライドを傷つける可能性があるからです。前球団はその年の残り年俸を払わずに済み、獲得球団はその分を引き受ける。これ自体が対価とも言えます。

（小林至／桜美林大学教授）