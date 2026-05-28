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【続きを読む】株式会社GSL社長 小野剛（2）恩師が導いてくれた引退後の第一歩…不動産会社入社3カ月目で売り上げトップに

■「プロ野球選手のセカンドキャリア こうして私は社長になった」（小野剛 第1回＝2023年）を再公開

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回は元ソフトバンク監督・工藤公康氏や、サッカー界のレジェンド中田英寿氏について語られた、「プロ野球選手のセカンドキャリア こうして私は社長になった」（小野剛 第1回＝2023年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

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「本当に周りの方に恵まれて、ここまでやってこれています」

こう話すのは飲食事業や不動産事業、野球教室などを手掛ける小野剛氏だ。昨年10月からは、人材紹介会社「KSキャリア」の顧問も務めている。

武蔵大から2000年ドラフト7位で巨人に入団。一軍登板のないまま02年に戦力外となった翌03年、イタリアのプロ野球に挑戦したのも、恩人の一言があったからだ。

「引退を考えていた僕に、ソフトバンク前監督の工藤公康さん（当時・巨人）が言ってくれたんです。『若くて体が動くのに、野球を諦められるの？ オレなら絶対、しがみついてでも続ける』と。プロ2年目のオフに工藤さんの自主トレに加えてもらってから、野球選手としてはもちろん、人生の師として尊敬していました。この言葉で心に火が付いた。その頃、スポーツ紙にイタリアリーグの記事が載っていたのを見て、即座にブローカーと連絡を取りました」

こうしてセリエA・T＆Aサンマリノへの入団にこぎつけると、その1週間後にはマウンドに立った。イタリアでは1つのミスで即座にクビになるのがザラ。常に殺伐とした雰囲気が漂っていた。厳しい環境ながら、給料は月10万円ほど。住居はチームメートとの相部屋だった。

生活にも慣れてきた頃、大学卒業直後に結婚した妻と生後間もない息子をイタリアに呼び寄せることを決めると、大富豪の跡取り息子だというチームメートがサンマリノ中心街のマンションを無料で貸してくれた。

「英語を話せる妻には通訳代わりにもなってもらいました。そのおかげで同僚とは一層仲良くなり、旅行もした。ガイド本に載っていないような裏路地を探索したりと、地元民視点の旅は忘れられません」

イタリアでは思いがけない出会いがあった。当時、セリエA・パルマに所属していたサッカー界のレジェンド中田英寿氏である。イタリアで身を立てるアスリートの先輩として、同氏がファンに向けて運営していたウェブサイトから連絡を送ったことがきっかけだった。

「中田さんが僕のメッセージに目を通してくれたんです。まず、中田さんのマネジャーさんとつながり、妻子も含めて試合に招待してもらった。観戦後に出待ちしてお礼を伝えたら、『ご飯でもどう？』って。食事の席で、工藤さんの誕生日プレゼント用のワインについてアドバイスをもらおうとすると、『ワインセラーの蔵を買い取ったから、オレがチョイスするよ。住所だけ教えて』とまで言ってくれて。本当に格好良かった。会話の中で忘れられないことがある。中田さんは『サッカー以外にやりたいことが見つかれば、そちらにチャレンジする』と話していた。超一流なのに、そんな生き方もあるんだなって。これは引退後の生活に相当影響しました。僕はどう生きようかと」

中田英寿氏との出会い──。かけがえのないものを得た小野氏は03年限りで帰国し、翌04年に西武の選手としてNPB復帰を果たした。

いくつかの球団へ入団テストを志願したが、西武にはツテがなく、連絡すら取っていなかった。なのに、西武の方から入団テストのオファーがあった。

「恐らく、（西武でプレー経験がある）工藤さんが働きかけてくれたのだと思います。僕にはそんなことを一切言ってませんけどね（笑）」

（つづく）

▽おの・ごう 1978年5月6日、大分県中津市生まれ。桐蔭学園高（神奈川）、武蔵大を経て2000年ドラフト7位で巨人に入団。02年に戦力外となり、翌03年はイタリアのセリエA・T＆Aサンマリノでプレー。04年に西武に入団、06年に引退した。同年から東海住宅に就職し、その傍ら武蔵大大学院で金融を学んだ。08年に「株式会社GSL」を立ち上げ、不動産事業、飲食店経営、中学野球チーム運営、福島県の復興支援などを行っている。14年から18年までBC福島のGMを務めた。