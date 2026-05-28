【再発見 ちょうど10年前のテレビ】

嵐が去る前に思い出す…あの頃の「松本潤」と「大野智」

黒柳徹子が聞き手を務める対談番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系）。始まったのは1976（昭和51）年2月2日だ。2023年には、「同一の司会者によるテレビトーク番組の最多放送回数記録」として3度目のギネス世界記録の認定を受けた。今年は放送開始50年、92歳の現役司会者と世界的長寿番組に拍手だ。

そして、今からちょうど10年前の2016年5月、黒柳の自伝的エッセーをもとにした土曜ドラマ「トットてれび」（NHK）が放送されていた。それにしてもよく思いついたものだ。若き日の黒柳を、満島ひかりに演じさせようだなんて。

物語の舞台はテレビ草創期。日本のテレビ放送開始は1953（昭和28）年で、黒柳はNHKの専属女優第1号だ。昭和30年代は、ほぼ毎日出演という怒涛の活躍が続いた。「チロリン村とくるみの木」「ブーフーウー」「若い季節」「夢であいましょう」、特殊撮影技術を駆使した実験作「魔法のじゅうたん」の司会も黒柳だった。

当時のテレビはドラマも含めてすべてが生放送だ。どんなにリハーサルを重ねても、本番で出演者がセリフを飛ばす（忘れる）ことや、スタッフの見切れ（画面に映り込む）なんて日常茶飯事だった。このドラマの中でナレーターの小泉今日子が言う通り、まさに「ムチャクチャだけど熱い日々」だったのだ。

黒柳が憑依したような満島のハイテンション演技はもちろん、ドラマで蘇る今は亡きスターたちも見ものだった。森繁久弥（吉田鋼太郎）、渥美清（中村獅童）、沢村貞子（岸本加世子）らが、それぞれ“なりきり”の演技で競い合う。

中でも森繁は、22歳だった黒柳にとって「近所のちょっとエッチなおじさん」的な存在だ。接した女性全部に（もちろん黒柳にも）、「ね、一回どう？」とコナをかける様子が大いに笑えた。

注目すべきは、満島の黒柳徹子役が一般的な伝記ドラマの“似せる”演技とは大きく異なっていたことだ。声質や話し方をコピーするのではなく、黒柳の「呼吸のリズム」や「間の取り方」を体に落とし込んでいく。

さらに黒柳の“好奇心の速度”を演技の核に置き、次の瞬間に世界が変わるような目の動きを徹底して作った。視聴者は「似ている」ではなく、黒柳徹子が「そこにいる」ことを実感。こうして本作は満島の“隠れた代表作”となった。

ドラマも含めすべてが生放送だった時代。出演者も作り手たちも不慣れで、機材も乏しかった。しかし、それを補って余りある熱気とエネルギーがあった。それは今のテレビに一番欠けているものかもしれない。

制作陣はプロデューサーに訓覇圭、演出が井上剛、音楽は大友良英という「あまちゃん」チームだ。脚本は「花子とアン」の中園ミホ。黒柳徹子という放送界の“生きるレジェンド”の若き日々は、そのままテレビの青春でもあった。

（碓井広義／メディア文化評論家）