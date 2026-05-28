◆春季北海道高校野球大会 ▽準々決勝 士別翔雲５―２札幌龍谷（２８日・札幌モエレ沼公園）

昨秋全道８強でセンバツ甲子園の２１世紀枠候補校に選出された士別翔雲が札幌龍谷に５―２で勝利し、初の４強入りを決めた。名寄地区所属校としては、２０１７年の稚内大谷以来９年ぶりとなった。

２点ビハインドの６回に９番・大杉十座二塁手（２年）の犠飛、１番・沢谷悠翔捕手（２年）の適時打で同点に追いつくと、８回には失策や野選の間に３点を勝ち越し。投げては、８回から登板した右腕・栗原隆之介（３年）が２イニングを無失点に抑え、４投手の継投でリードを守り切った。東海大札幌に続き、強豪ひしめく札幌地区の私立校を破っての４強入りに渡辺雄介監督は「（強くなっている）実感はないですけど、選手たちがいいところを出して戦えている。その結果かなと思っています」とうなずいた。

３季通じての道大会４強入りは、２３、２５年夏の北北海道大会に続き３度目。過去２度の準決勝はいずれも大敗を喫しており、渡辺監督は「気持ち的な体力、単純な体力もそうですし、戦い続けることに対しての粘り強さを立て直していきたい」。次戦は倶知安―旭川志峯の勝者と対戦する。