■これまでのあらすじ

一人旅を楽しむため、窓側の席を予約していたのぞみ。車内からしか撮れない景色の写真を撮ろうと考えていたが、孫を連れた祖母が「体が弱いから酔わない窓際がいい」と主張し出した。のぞみが写真を撮りたいと言うと「写真より体調」だと嫌味を言い出して…。



【のぞみside STORY】わたしには車内から写真を撮るという目的があって窓側を予約していました。それなのに、年寄りだからだとか、体調がどうとか言って席を替わるように迫って来るおばあさん…、非常識すぎませんか？

しかも、私が悪いみたいな空気を出していて…。狭い新幹線なのに、隣同士で険悪な雰囲気になってしまいました。すると、隣のお孫さんが耐え兼ねたように「ダメだよ、そんなこと言ったら」と割って入ってくれたんです。「ここ指定席なんだよ？」「あんまりしつこいのはわがままでしかないよ」そう言っておばあさんをたしなめるお孫さんは、とても利発な少年に見えました。最初は納得いかないようだったおばあさんも、お孫さんに言われて観念したよう。きちんと謝罪をしてくれたので、私も水に流すことにしました。せっかくの旅行なのですから、お互い、気持ちよく移動したいですよね。お孫さんにとってこの旅がいい思い出になるように、私はおふたりの写真を撮ってあげました。その頃、また別の席でもトラブルが起きていたようで…。

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)