女優三田佳子（84）が、28日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。溺愛しているという孫について語った。

同番組出演への喜びを黒柳徹子（92）に伝える中で、孫にもこの日の出演を伝えたという。「普通テレビに出ると『あっそ』で終わるんですけど、『徹子の部屋に出るんだよ』と伝えたら、『あ、クロテツ？ よろしく言っておいて』って、そんな生意気なことを（笑い）」と明かすと、黒柳も「クロテツがよろしくって言っておいて」と笑顔で返した。

「ばぁば」と呼ばれる孫たちには当初、自身が役者をしていることを明かしていなかったという。現在は高校生になる孫たちが小学校高学年の時に、自身が出演する作品を鑑賞することがあり「グランマという役で出てくるんですけど、いくら扮装していてもおばあちゃん（役）ですから、普段の面影が見えますから、初めてそのシーンを見て、『あれ？』って。パッと見て『あればぁば？』って言うから…」と初めて明かしたという。さらに「“クロテツ”っていった子が『ばぁば、うまいね』って（笑い）」言われたエピソードも明かした。

今も舞台出演などがああると、鑑賞に訪れるという。