バンダイナムコエクスペリエンスは、『たまごっち キャンペーン in ナムコ きらきら★すたーアーケード』を6月12日から7月26日まで、全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」（以下ナムクレ）で開催する。

【画像あり】たまごっちたちがぬいぐるみやシュシュに ラインナップ一覧

本キャンペーンでは、星をモチーフにデザインされたたまごっちたちのナムコ限定プライズが、「ナムコ」および「ナムクレ」に順次登場する。6月12日からはぬいぐるみ「たまごっち めちゃもふぐっとぬいぐるみ ナムコキャンペーン」シリーズとして、「みゃおっち」（約33cm）、「いるかっち」（約28cm）、「ほーほっち」（約28cm）、「まめっち」（約31cm）の全4種がラインナップ。

あわせて、星のデザインがかわいい「たまごっち ぬいぐるみシュシュ ナムコキャンペーン」（全4種、約5～6cm）も登場する。

キャンペーン期間中、実施店舗の対象クレーンゲーム機に500円を投入、または「ナムクレ」の対象ブースで500ナムクレポイントを利用するごとに、ナムコ限定特典「クリアシート」（全8種、約W5cm×H8cm）がランダムで1つプレゼントされる。絵柄は選べず、なくなり次第終了となる。

また、キャンペーン実施の「ナムコ」店舗で「Tamagotchi Paradise」本体を提示すると、キャンペーンキービジュアルを使用した「オリジナルポストカード」（全1種、約W15cm×H10cm）が配布される。なお、ポストカード配布は「ナムクレ」では対象外となる。

あわせて、ナムコプライズ担当公式X（@namco_prize）をフォローし、指定のポストをリポストした人の中から抽選で5名に「ナムコ限定プライズ＆ナムコ限定特典コンプリートセット」が当たるプレゼントキャンペーンも実施。応募期間は5月28日11:00から6月11日23:59まで。当選者には、ぬいぐるみ4種、ぬいぐるみシュシュ全4種、クリアシート全8種、オリジナルポストカードがセットで贈られる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）