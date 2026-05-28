バンダイ ライフスタイル事業部は、キャラクターをボーダー柄で表現した新ソックスブランド『BORDER FRIENDS（ボーダーフレンズ）』を6月5日より発売する。

【画像あり】足元に推しを連れよう！ 第1弾ラインナップ

『BORDER FRIENDS』は、キャラクターをボーダー柄で表現することで、さりげなく“好き”を日常の装いに取り入れられるソックスブランド（日本特許出願済）。第1弾として、『たまごっち』と『機動戦士ガンダム』の商品が展開される。

『BORDER FRIENDS たまごっち』は、まめっち・くちぱっち・みみっち・めめっちの全4種をラインナップ。おなじみのたまごっちたちをボーダー柄にアレンジし、ポップな雰囲気に仕上げている。サイズは23～25cmのワンサイズ展開で、価格は600円（税込）。

『BORDER FRIENDS 機動戦士ガンダム』は、ガンダム・シャア専用ザクII・ザクII・ドムの全4種をラインナップ。ひと目はシンプルなトリコロールカラー風だが、よく見るとRX-78-2のデザインになっているなど、モビルスーツをボーダー柄で表現している。サイズは25～27cmのワンサイズ展開で、価格は600円（税込）。

いずれも1足ずつパッケージに入っており、プチギフト用途も想定されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）