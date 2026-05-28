近畿大学・京都府立医科大学・岡山大学の研究グループは、がん細胞を取り巻く「腫瘍微小環境（がん細胞の周囲に存在する免疫細胞、血管などが作り出す複雑な環境）」を網羅的に解析し、肺がん患者への免疫チェックポイント阻害薬（がん細胞が免疫細胞の攻撃を回避するブレーキ機構を解除する薬剤）の効果を左右する腫瘍微小環境の特徴を明らかにしました。

【図解】免疫チェックポイント阻害薬の効く腫瘍と効かない腫瘍の比較

この研究成果は、今月（5月）15日付で米国臨床研究学会が発行する国際的学術雑誌「Journal of Clinical Investigation」に掲載されました。

免疫チェックポイント阻害薬とその課題

免疫チェックポイント阻害薬は、がん細胞が免疫細胞の働きを抑制する「免疫チェックポイント」を阻害し、免疫細胞を活性化する分子標的薬です。

従来の抗がん剤とは異なるメカニズムで効果を発揮するため、さまざまな種類のがん治療に用いられており、特に進行性の非小細胞肺がん（肺がんの大部分を占める主要なタイプ）への治療効果が高く、これまでの治療を大きく変えてきました。

しかし、治療開始から1年以内に多くの患者で症状の悪化が起こるなど、がん細胞の耐性獲得が大きな課題となっています。ほかの抗がん剤と組み合わせる併用療法が取り入れられているものの、依然として半数以上の患者で症状が悪化することが知られています。

免疫チェックポイント阻害薬の効果には、がん細胞を取り巻く免疫細胞・線維芽細胞・血管などからなる「腫瘍微小環境」が大きく影響することが知られています。

ところが、腫瘍微小環境内のさまざまな種類の細胞について、それぞれの特徴とその空間的な配置を一度に評価する技術が限られていて、「効く患者と効かない患者」の違いが生じる原因はこれまで解明されていませんでした。

世界初・100人規模の空間的単一細胞解析

研究グループは、肺がん細胞の腫瘍微小環境を評価するために29種類のタンパク質を指標として選抜し、103人の非小細胞肺がん患者の治療前腫瘍組織において、多重免疫染色を用いて、腫瘍微小環境を空間的・単一細胞レベルで解析しました。

数十種類以上のタンパク質を同一空間において単一細胞レベルで解析するためには非常に高度な技術が必要であり、100人規模の患者を対象にこの解析を実施した研究は世界初となります。

具体的には、リンパ球系と骨髄系細胞をそれぞれ解析する29種類のバイオマーカーの多重免疫染色プラットフォーム（1枚の組織切片で数十種類のタンパク質や遺伝子発現を同時に可視化・解析できる最先端のシステム）を構築。

デジタル画像解析による組織セグメンテーション技術で「腫瘍胞巣（がん細胞が密集して塊になっている領域）」と「腫瘍間質（腫瘍胞巣の間を埋めている支持組織）」を区別し、各免疫細胞群の密度と治療効果（無増悪生存期間・全生存期間）との関連を評価しました。

また27例では遺伝子発現プロファイリング（細胞や組織における多数の遺伝子の活動パターンを網羅的かつ定量的に解析する手法）も実施し、単一細胞・空間・転写レベルを統合した多層的な解析を行いました。

効果を予測する指標となるT細胞

解析の結果、がん細胞を攻撃する免疫細胞のうち、特にがんを認識する能力が高いタイプのT細胞が腫瘍に直接接触して作用していて、免疫チェックポイント阻害薬が効果を発揮するために非常に重要であることが明らかになりました。

具体的には、CD8・CD39・CD103・Ki-67陽性の表現型を持つ「機能的組織滞在性メモリー様CD8陽性T細胞(がん細胞に攻撃をし続け疲弊状態にあるが、がん抗原認識能をかろうじて保持している腫瘍組織内に常在するT細胞）」が、独立した予後予測因子（生存率を左右する指標）として同定されました。

これらの細胞は疲弊マーカーを発現しつつも腫瘍反応性を保った「機能的疲弊状態（過剰なストレスや過労によりエネルギーを使い果たし、正常に機能しなくなっている状態）」にあると考えられており、免疫チェックポイント阻害薬によって再活性化される細胞集団である可能性があります。

腫瘍内のCD8陽性T細胞の密度が高い患者ほど、免疫チェックポイント阻害薬の治療効果が良好であることも確認されました。

耐性を引き起こすマクロファージと線維芽細胞

いっぽう、免疫抑制性のCD206陽性M2型腫瘍関連マクロファージ（免疫細胞の一種だが腫瘍組織内ではほかの免疫細胞を抑制する）と、FAP陽性がん関連線維芽細胞（本来は組織を支える細胞だが腫瘍組織内ではがん細胞を攻撃から守る役割をもつ）は免疫チェックポイント阻害薬に対する独立した耐性因子であることも明らかになりました。

機能的組織滞在性メモリー様CD8陽性T細胞が腫瘍局所に豊富に存在していたとしても、これらの細胞群が近傍に存在することで治療効果が減ることが示されました。

さらに、一般的に薬剤が効きづらいEGFR/ALK遺伝子変異陽性の非小細胞肺がんでは、がん細胞上のCD73の高発現がM2型腫瘍関連マクロファージの集積と血管新生と関連して、免疫チェックポイント阻害薬への耐性に寄与している可能性が示唆されました。

CD73はがん細胞表面に発現する酵素であり、免疫抑制物質であるアデノシンを産生することでT細胞の抗腫瘍活性を抑制します。

肺がんの新たな治療法開発につながることに期待

本研究では、進行非小細胞肺がんの腫瘍微小環境における免疫プロファイルを可視化し、免疫チェックポイント阻害薬の効果を規定する新たなバイオマーカーと治療標的を同定しました。

これにより、組織滞在性メモリー様CD8陽性T細胞をより機能的に活性化する治療や、CD206陽性M2型腫瘍関連マクロファージ・FAP陽性線維芽細胞・CD73といった耐性因子を標的とした治療の組み合わせが、今後の免疫療法の効果向上に貢献する可能性が明らかになりました。

筆頭著者の近畿大学医学部内科学教室（腫瘍内科部門）の磯本晃佑助教は次のようにコメントしています。

「腫瘍内の免疫環境が免疫チェックポイント阻害薬の治療効果に深く関わることは以前から指摘されていましたが、この研究では多重免疫染色による詳細な解析を通じて、その複雑な全体像の一端を示すことができました。まだ臨床応用には多くのステップが必要ですが、この知見が腫瘍微小環境のさらなる理解と免疫療法の発展に少しでも貢献できればと思っています。」

この研究成果によって、今後は免疫チェックポイント阻害薬の効果を正確に予測できるだけでなく、耐性因子を直接標的とした治療を併用することで薬の効果を高めるといった、肺がんの新たな治療法開発につながることが期待されます。