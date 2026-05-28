28日15時現在の日経平均株価は前日比403.66円（-0.62％）安の6万4595.75円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は679、値下がりは842、変わらずは40。



日経平均マイナス寄与度は206.36円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が189.87円、イビデン <4062>が52.63円、フジクラ <5803>が34.8円、ファナック <6954>が27.99円と続いている。



プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を99.56円押し上げている。次いで太陽誘電 <6976>が62.35円、村田製 <6981>が60.10円、京セラ <6971>が38.89円、ファストリ <9983>が35.40円と続く。



業種別では33業種中10業種が値上がり。1位はパルプ・紙で、以下、金属製品、小売、海運と続く。値下がり上位には非鉄金属、保険、情報・通信が並んでいる。



※15時0分10秒時点



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