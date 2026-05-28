放送作家でタレントの野々村友紀子が２８日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で、巨人の監督を辞任した阿部慎之助氏について復帰を求める署名が１０万人を超えたというニュースを受け、コメントした。

阿部元監督は姉妹のケンカに端を発し、娘に暴行したとされているが、やはり思春期の２人の娘を育てている野々村は「いっちゃえば、こんなの日本中によくあるやろと思ってしまう」とし、「暴力はよくないけど、ケンカを止めてカッとなった娘のひと言、腹立つこともあるし、こっちもカッとなって必要以上に言うこともあるし、それで娘さんが嫌い、大嫌い！というのも世界中にある」とした。

「もちろん暴力はいけないことだというのは分かるし、虐待されている子供を守らないといけないということで、児相や警察の動きは間違いじゃなかったと思う」とした上で、「何より娘さんが声明を出すぐらい後悔されている、それが一番大きいと思う」とコメント。

長女の手紙について「この文章を読むと、そのまま受け止めると、大したことじゃないような気がしてしまうが、それでお父さん職を失って、家族も一生傷が残るような、娘さんの心の傷を考えると、皆さんの署名活動でなんとかなってくれればと思う」との願いも吐露。

そして球団の判断についても「暴力が許せないというのは分かる」としつつ「ここが唯一の救いどころじゃないかと思う。警察、児相は仕事としてやらないといけないことをやったし、球団の判断、一度出したけど、ここまでいろんな意見がでていて、娘さんがこうしたいというのがあれば、なんとかなればいいなと思います」と述べていた。