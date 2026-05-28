5月25日、東京・MoN Takanawaで開催された米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア 2026」。レッドカーペットに現れたのは、『BREAK SHOT』で監督デビューを飾った令和ロマン・郄比良くるまや、出演者の森川葵だ。

「レッドカーペットには相方の松井ケムリも登場し、2人の軽快な掛け合いで会場を盛り上げていました。主演を務めるのはサルゴリラ・児玉智洋さん。森川さんは黒のリバーシブルドレス姿で登場し、“背中がポイント” と話しながら笑顔を見せていました。ウェーブのかかったヘアスタイルも相まって、どこかアンニュイでミステリアスな雰囲気でしたね。ただ、頬がかなりシャープになっていて、以前よりも痩せた印象を受けました」（芸能記者）

そんな森川の近影には、X上でも心配の声が相次いでいる。

《森川葵は何かの撮影中かなにかかな？あまりにも痩せすぎてないか？病気とかじゃないよね？心配よ》

《森川葵、病的なくらい痩せてないか？》

森川といえば、以前から華奢なスタイルで知られてきたが、ある芸能ジャーナリストは「女優でいうと戸田恵梨香さんと近いタイプではないか」と分析する。

「戸田さんも、これまでたびたび “痩せすぎ” が話題になってきましたが、本人は以前から “太りにくい体質” であることを明かしています。Netflixの話題作品『地獄に堕ちるわよ』で故・細木数子さんをモデルにした役柄を演じた際は、骨格の違いに悩んだことも告白していました。

《一番自分が増量するのに成功したのが『スカーレット』というNHKの朝ドラ。あの時でプラス5キロが自分の限界だった。体質的にすぐに痩せちゃうタイプなので、体重を上げるっていうことが難しくて》

と朝日新聞のインタビューで語っており、役作りの難しさを打ち明けています。人気女優の間でも “痩せ体質” に悩むケースは少なくなく、撮影時期や役作り、ハードなスケジュールによっては、一気に顔まわりがシャープになることもあります。森川さんも、以前からスレンダーな体型ではありましたが、撮影期間や番宣が重なり、疲労感も相まって “痩せた印象” が強まったのかもしれません」

健康であれば問題ないのだが。