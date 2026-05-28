マグネット着脱＋最大40時間再生のインカム！ MAXWIN「MF-BT22-PRO」

記事ポイント MAXWINのMUFUシリーズ初のバイク用インカム『MF-BT22-PRO』が2026年5月28日よりMakuakeで先行販売を開始マグネット式ワンタッチ着脱設計で、充電時の取り外しがスピーカー配線抜き差し不要最大40時間連続再生・CVC通話ノイズ低減・ミキシング機能を搭載し、長距離ツーリングに対応 MAXWINのMUFUシリーズ初のバイク用インカム『MF-BT22-PRO』が2026年5月28日よりMakuakeで先行販売を開始マグネット式ワンタッチ着脱設計で、充電時の取り外しがスピーカー配線抜き差し不要最大40時間連続再生・CVC通話ノイズ低減・ミキシング機能を搭載し、長距離ツーリングに対応

バイク用インカムの着脱をめぐるライダーのストレスに、新しい解決策が登場します。

カー用品・バイク用品ブランドMAXWIN（運営：昌騰）は、MUFUシリーズ初となるバイク用インカム『MF-BT22-PRO』を2026年5月28日（木）よりクラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」にて先行販売を開始します。

先行販売期間は2026年6月29日（月）までです。

MAXWIN「MF-BT22-PRO」





品番：MF-BT22-PRO-B（ブラック）／MF-BT22-PRO-W（ホワイト）メーカー希望小売価格：16,500円（税込）先行販売価格（超絶早割・40％OFF）：9,900円（税込）限定50個先行販売価格（超早割・38％OFF）：10,230円（税込）限定50個先行販売期間：2026年5月28日（木）〜2026年6月29日（月）販売：Makuake

『MF-BT22-PRO』は、MAXWINのMUFUシリーズならではのマグネット式ワンタッチ着脱規格をバイク用インカムに初搭載した製品です。

スピーカー配線の抜き差しが不要なため、充電のたびに煩わしい取り外し作業をする必要がありません。

本体サイズは約93.5×43.5×19mm、重量約53.8gのコンパクト設計で、カラーはブラックとホワイトの2色展開です。

Bluetooth 6.0に対応し、防水レベルはIP67を取得しています。

動作温度範囲は-20℃〜60℃と幅広く、季節や気候を問わずツーリングで使用できます。

2個セットのリターンも用意されており、超絶早割（42％OFF）で19,140円（税込）、超早割（41％OFF）で19,470円（税込）となっています（いずれも限定50個）。

マグネット着脱設計





マグネット式ベースにポン付けするだけでインカム本体が固定され、取り外しもワンタッチで完了します。

強力マグネットを採用しているため、走行中の振動では外れない設計です。

充電のたびに配線を抜き差しするという従来の手間がなくなり、日常的な使い勝手が大きく向上しています。

音質と通話性能





スピーカーには高性能マグネット、三層複合ダイヤフラム、カーボンダンピング素材の3技術を採用した専用ユニットを搭載しています。

低域は豊かに、中高域はクリアな音質を実現しており、走行中でも臨場感のある音質で音楽やナビ音声を楽しめます。

定格出力は50mW Max./16Ωで、全指向性マイクを内蔵しています。





通話品質にはCVCスマートノイズキャンセリング技術（ENC相当）を採用し、高速走行中でも周囲の雑音を効果的に低減します。

通話相手の声をクリアに聞き取れるため、グループツーリング中のコミュニケーションも途切れません。

バッテリーと連続使用時間





1150mAhのバッテリーを内蔵し、音楽・通話の連続再生時間は最大40時間です。

待機時間は約500時間で、充電入力はDC 5V/1Aに対応しています。

1泊2日以上のロングツーリングでも充電の心配なく使い続けられる容量を備えています。

ミキシング機能・音楽共有・グループ通話

インカム通話をしながら音楽やナビ音声を同時に出力するミキシング機能を搭載しています。

初めて走るルートでも、通話中にナビ音声を聞き逃す心配がありません。

音声アシスタントと自動電話応答にも対応しています。

MUFU製品同士では音楽共有機能が利用でき、同乗者や同行ライダーと同じ音楽をリアルタイムで共有できます。

また、ユニバーサル機能により他社製インカムとの1対1接続も可能です。

グループ接続時はトランシーバーモードに対応しており、同モデルで最大20人まで同時接続できます。

先頭ライダーが発話ボタンを押すと全員に音声が届き、発話終了後は自動的に受信モードへ切り替わります。

デザインとLED機能





本体には4種類のLEDモードを搭載しており、単色モード・自動カラーチェンジ・ブリージングライトモード・音楽連動モードからワンタッチで切り替えられます。

夜間走行でも視認性が高く、気分やシーンに合わせたライディング演出が可能です。

Makuakeでの先行販売期間中は、メーカー希望小売価格16,500円（税込）に対して最大42％OFFのリターンが用意されています。

数量限定のため、早割リターンはなくなり次第終了となります。

マグネット着脱・最大40時間連続再生・CVC通話ノイズ低減・最大20人グループ通話という4つの機能を1台に集約した『MF-BT22-PRO』は、日帰りから長距離ツーリングまで幅広いシーンに対応するインカムです。

MAXWIN「MF-BT22-PRO」の紹介でした。

よくある質問

Q. 他社製インカムとの接続はどのように行いますか？

A. ユニバーサル機能を搭載しており、MUFU製品同士だけでなく他社製インカムなどのデバイスとBluetooth経由で1対1接続ができます。

Q. LEDの点灯モードはいくつありますか？

A. 4種類のLEDモード（単色モード・自動カラーチェンジ・ブリージングライトモード・音楽連動モード）が搭載されており、ワンタッチ操作で切り替えられます。

Q. 防水性能と動作温度の仕様はどうなっていますか？

A. 本体の防水レベルはIP67で、動作温度範囲は-20℃〜60℃です。

動作湿度範囲は20〜70％RHとなっています。

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