徳清県で漢服を着て新年を祝うイベントに参加したマリリン・ムダナロさん（左端）と友人たち。（徳清＝新華社配信）

【新華社杭州5月28日】中国長江デルタ地域（上海・江蘇・浙江・安徽1市3省）の中心部に位置する浙江省湖州市徳清県では、外国人から治安の良さや生活の利便性、事業を始めやすい環境を評価する声が聞かれている。

2カ月前に初めて徳清県を訪れたボリビア出身のイボンヌ・アナベさんは「ここでの暮らしは、以前住んでいた都市とは大きく違う」と話す。買い物ではスマートフォン決済が広く使われ、自動運転バスも街中を走るなど利便性の高さに驚いたという。中でも印象に残ったのは治安の良さで、夜遅くに外を歩いても不安を感じず、「この町は本当に安全だ」と語った。

浙江省湖州市徳清県の都市風景。（徳清＝新華社配信）

地理情報産業の集積も、外国人を引き付ける理由の一つとなっている。エチオピア出身のダウィト・カッソウさんは「アフリカでは、まだこの分野の大企業や専門人材が不足している。ここに来ることができて本当にうれしい」と話した。

南アフリカ出身のマリリン・ムダナロさんは、徳清県で会社を設立した初の外国人となった。「政府は会社設立を認め、非常に手厚い支援をしてくれた」と振り返る。

暮らしの面では、人々の親切さを挙げる声も多い。マリリンさんは「来たばかりの頃、周囲の人たちがとても親切にしてくれた」と語り、ダウィトさんも「中国の人たちはとても親切で、ぜひここで自分の事業を始めたい」と話した。（記者/孔令杭）

会社の営業許可証を手にするマリリン・ムダナロさん（右端）。（徳清＝新華社配信）

徳清県で開かれた新年を祝うイベントで記念撮影をするマリリン・ムダナロさん（後列左から３人目）。（徳清＝新華社配信）

徳清県で第２回国連地理空間情報ウイークのイベントに参加したダウィト・カッソウさん。（徳清＝新華社配信）