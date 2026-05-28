◇ナ・リーグ ドジャース4―1ロッキーズ（2026年5月27日 ロサンゼルス）

ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠で投打ともにロッキーズを圧倒し、5連勝。先発の大谷翔平投手（31）は6回無安打1失点、毎回の7三振を奪う力投で今季5勝目を挙げた。規定投球回にはあと1イニング届かなかったが、防御率は0.82となった。デーブ・ロバーツ監督（53）は投球を振り返り、信頼の言葉を口にした。

初回に自らの9号先頭打者アーチ、さらにフリーマンの7号本塁打と2本のソロアーチで2点を先行。勢いを付けて初回のマウンドに上がった。先頭のマッカーシーを直球で追い込むと、最後は外角カーブで空振りの3球三振。続くフリーマンを二飛、ラムフィールドは四球で歩かせたが、4番・グッドマンを危なげなくスイーパーで中飛に仕留めた。

4回、痛恨の制球ミスが失点につながった。先頭のラムフィールドにこの日2個目の四球を与え、次打者・グッドマンにはカウント2―0からのスイーパーが抜け、死球を与えた。ピンチを広げる“制球ミス”に大きく天を仰ぎ、わずかに首をかしげる仕草を見せた。次打者・ジョンストンの二ゴロで1死一、三塁とすると、カストロにも緩い当たりの二ゴロを打たれ、二塁手・フリーランドの好守で打者走者はアウトとなったが、三走は生還。無安打で得点を失った。

大谷は5、6回を無失点でしのぎ、今季最多の5四死球を与えながらも無安打で要所を締める投球を徹底し、リリーフ陣へとバトンをつないだが、試合後は投球内容に納得がいかない様子で「全体的に自分の制球力と格闘していた感じかなと思います」と笑顔はなかった。

ロバーツ監督は無安打で勝利投手になりながらも、投球内容に満足がいかない様子を昨季限りで現役を引退した通算223勝の“レジェンド”カーショーと重ね「感情の表し方はクレイトンほどではないけど、彼なりの激しさがあるし、高いレベルを求める姿勢がある。クレイトンにもそれがあったし、翔平にも準備の徹底や、プレッシャーの場面で球を決め切るところに共通点がある。ただ、クレイトンとは長年の実績があるから、簡単に比較はできないけどね」と話した。

そのうえで大谷が仮に投手、打者の“一刀流”にする場合、どちらが見たいかと問われると「おそらく投手かな。マウンドであの“別人格”のような競争心を見せる姿を見るのが好きなんだ」と“好み”について話した。