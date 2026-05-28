声優で女優の戸田恵子（68）が27日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。人気女性お笑いコンビとの意外な交流のきっかけを明かす場面があった。

この日はテレビアニメ「アンパンマン」などで長らく共演する声優の山寺宏一とともに出演。山寺は「戸田さんの交友関係の広さはね、本当に。芸人さん、俳優さん、アスリート…」と感心しきり。

戸田は「山寺さんだって…。手広く仕事してるから。広く浅く仕事してるから」と応じると、山寺は「（手広く仕事を）したって、その人と仲良くなったり、そんなに連絡先交換とかしないですよ」と驚き。

戸田が「私だって、そんな全員とやってたら大変。そんなたくさん私、いる？」と首をひねると、山寺は「だってサンドウィッチマンなんて、同じ宮城県だし、仲良くしてるつもりだけど、食事なんて、この間、県人会やって、みんなで行ったぐらいで。“誰と食事行きますか？”って言ったら、伊達（みきお）ちゃんがテレビで“戸田恵子さん”って筆頭に答えてましたもんね」。これには戸田も「ありがたい、ありがたいです。たまにですよ」と応じた。

さらに、山寺が「ニッチェのお2人とかね」と続けると、戸田は「ニッチェは『アンパンマン』に縁があるっていうか、ネタをやってくれていて。そこからのお付き合いだから。“ありがたい、アンパンマンやってくれて”“応援してるよ”って言って。なんかいろいろご縁があってさ」とした。

「で、うちの弟分の（植木）豪君が（ニッチェと）すれ違ったみたいで“うちの姉さんが凄いファンなんです”みたいなこと言ってくれた。それで私も60歳の還暦のライブにゲストで来てもらったの、ニッチェに。それ以来、ニッチェのライブもよく行ってる」と交流が継続していることを明かした。