◇MLB ブルージェイズ 2-1 マーリンズ(日本時間28日、ロジャース・センター)

5月初戦から5試合で5本塁打を放っていたブルージェイズ・岡本和真選手。以降なかなか一発が生まれていませんでしたが、19試合ぶりとなるホームランを放ちました。

同6日に第10号ホームランを記録。以降はなかなか安定した調子が続かず、同20日からは5試合連続の無安打となっていました。それでも同25日からは3試合連続でヒットを記録。状態を取り戻しつつあった岡本選手はこの日も「5番・サード」でスタメン出場します。

チームは初回に1点の先制を許すも、5回にはネーサン・ルークス選手が同点ソロ。「1-1」で迎えた6回1アウト走者なしの場面で、岡本選手に第3打席が回ります。ここまでの2打席は空振り三振、死球となっていた岡本選手でしたが、ここでは対する3番手アンドルー・ナーディ投手の2球目、高めのチェンジアップをはじき返しました。打球はそのままライトスタンドエリアのブルペンへ飛び込む、第11号の勝ち越しソロとなっています。

岡本選手はダイヤモンドを一周しながら、侍ジャパンでも披露したお茶たてポーズを披露。その後、ブルージェイズのホームランセレブレーションであるジャケットをゲレーロJr.選手から着せてもらい、頭をポンポンとされました。その後はゲレーロJr.選手とのお決まりとなったお辞儀パフォーマンス。喜びを分かち合いました。

以降は両チーム追加点なくゲームセット。ブルージェイズは2本のソロホームランで勝利しました。対するマーリンズは、ブルージェイズの5安打を上回る計11安打を放つも、好機を生かせず。1点差のゲームを落としました。